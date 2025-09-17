По его словам, в начале войны у россиян в море ежедневно было до 50 кораблей и судов.

С начала вооруженной агрессии России, как только Силы обороны Украины получили нужные способности и оружие, они начали регулярно поражать цели в Крыму. Об этом рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Андрей Рыженко.

"В первую очередь это командные пункты противника, объекты ПВО, оружие, ракетные системы, корабли. Потому что захваченный Крым с 2014-го года превратился в генератор военной силы Российской Федерации, которую они потом направляли против Украины. Поэтому для того, чтобы максимально обескровить противника, максимально снизить его боевой потенциал, такая работа велась. Конечно, в зависимости от того, какие были имеющиеся средства у нас, какое было оружие и какое противодействие противника", - сказал он в эфире Украинского Радио.

Рыженко напомнил об очень эффективном использовании морских дронов.

"Это было где-то со второй половины 2023-го года до конца первого квартала 2024-го года. В то время у противника не было фактически противодействия нашим морским дронам, и это привело к тому, что они частично оставили пункт базирования Севастополь, перевели в Новороссийск свои наиболее способные, более новые и сильные корабли, которые до сих пор базируются в Новороссийске. Они убрали с моря все боевые корабли и суда обеспечения", - заявил он.

По его словам, в начале войны у россиян в море ежедневно было до 50 кораблей и судов.

"Сейчас мы знаем, что бывают дни, когда ни одного корабля в море нет. Но тем не менее, Крым остается военной базой России. И из-за этого наши Силы безопасности и обороны, Главное управление разведки, Служба безопасности Украины, командование Сил беспилотных систем постоянно используют воздушные и морские дроны для того, чтобы этот боевой потенциал противника максимально снизить", - сказал эксперт.

Рыженко отметил, что систем ПВО было много уничтожено. Он уточнил:

"И таким серьезным показателем того, что у противника с ПВО сейчас действительно серьезные проблемы стало то, что несколько дней назад Путин обратился к Турции с просьбой выкупить комплексы ПВО С-400, которые Турция приобрела у России в 2017 году за 2,5 млрд долларов. То есть результат такой деятельности наших Сил безопасности и обороны, конечно, есть. Я думаю, такая практика в отношении военных целей в Крыму будет продолжена".

Война в Украине - удары по РФ

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий заявил, что надо максимально продолжать обваливать нефтяную отрасль РФ нанесением ударов в глубокий тыл России. Украина могла завалить уже около четверти российской нефтепереработки. Но для ощутимого влияния на население надо довести этот показатель поражений нефтяных объектов около 50%.

