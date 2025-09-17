По словам обозревателя издания, теперь президент США должен оказывать Украине помощь, чтобы Путин понял, что его время заканчивается.

Из-за того, что президент США Дональд Трамп решил переименовать Министерство обороны страны в Министерство войны, стоит изменить название Белого дома на "Вафельный", чтобы показать постоянное колебание американского лидера относительно реальных действий для сдерживания агрессии российского диктатора Владимира Путина в отношении Украины, а теперь уже и Польши после недавнего вторжения БпЛА. Такое мнение высказал обозреватель The New York Times Томас Л. Фридман.

"Мне нравится выражение Трампа: "Что это за нарушение Россией воздушного пространства Польши с помощью дронов?" Наш президент звучит как подросток-блогер, комментирующий какую-то кинозвезду, которая сделала что-то постыдное на публике, а не как лидер свободного мира. Если бы Путин имел чувство юмора, он бы написал в Truth Social: "Дональд, что это за Министерство войны?"", - подчеркнул эксперт.

Фридман проанализировал требование Трампа о том, что все страны Европы должны полностью прекратить покупать российскую нефть, а также государства НАТО должны ввести пошлины от 50 до 100% на Китай, после чего он наложит значительные экономические санкции на РФ. По словам обозревателя, серьезный президент не публиковал бы такие требования в соцсетях, а работал бы со своей командой по телефону.

"Я всегда избегал более конспирологических объяснений поведения Трампа. Я не верю, что президент США является каким-то агентом Путина (хотя он точно знает, как играть такую роль на телевидении). Я считаю, что Трамп просто отличается от всех американских президентов после Второй мировой войны - и не в хорошем смысле", - добавил Фридман.

По словам журналиста, в первую очередь Трамп не разделяет фундаментального убеждения о том, что НАТО является крупнейшей коалицией в истории, которая расширяет и защищает зоны свободных людей, свободных рынков и верховенства права.

"Другим объяснением является то, что в этой администрации нет реального процесса формирования политики. Нет никаких признаков того, что любые политические заявления Трампа, обнародованные в социальных сетях, предварительно проверяются экспертами Государственного департамента или ЦРУ, нет никаких признаков того, что что что-либо согласовывается с комитетами Сената или Палаты представителей по иностранным делам. Вы замечали пустой взгляд на лице государственного секретаря Марко Рубио, когда он находится рядом с Трампом? Похоже, это взгляд человека, который пытается скрыть свое удивление", - подчеркнул эксперт.

Фридман объяснил, если страны не льстят Трампу и имеют торговый профицит с США, как, к примеру, Индия, то их демократическая система может не спасти от пошлин президента США.

"Но если вы льстите ему, как это делает Путин, и предлагаете ему инвестиционные возможности, как это также делает Путин, то Трамп может не наложить на вас ни одной новой пошлины, даже если, как и Россия, ваша экономика имеет торговый профицит с Америкой", - акцентирует обозреватель.

Также Трамп на выходных в очередной раз написал в Truth Social:

"Это не ВОЙНА ТРАМПА. Это ВОЙНА Байдена и Зеленского".

Как говорит автор материала, следует обратить внимание, что американский лидер не говорит, что это война Путина - человека, который на самом деле ее начал.

"Извините, господин Президент. Теперь это ВАША война. Потому что только Вы имеете возможность предоставить Украине военные ресурсы, чтобы дать Путину понять, что время не на его стороне, что он будет вынужден согласиться на сделку. К сожалению, это соглашение, которое позволит российскому президенту сохранить часть территории на востоке Украины, которую он захватил силой, но условие этого заключается в том, что Путин должен принять западные гарантии безопасности для Украины, направленные на то, чтобы ни один российский лидер никогда не решился снова вторгнуться, а также членство Украины в Европейском Союзе", - обратился Фридман.

По словам журналиста, если Трамп отвернется от Украины и позволит России захватить ее, то может писать в свою соцсеть все, что угодно, но его имя будет упоминаться в одном ряду с Невиллом Чемберленом (известен как главный проводник политики умиротворения Гитлера, руководил Великобританией в первые месяцы Второй мировой войны - УНИАН), что является "справедливым".

Окончание войны в Украине - прогнозы политиков

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц ответил, что будет, если война закончится на условиях Путина. По его словам, это лишь побудит российского диктатора "искать свою следующую цель".

"Путин давно испытывает границы. Он саботирует, шпионит, убивает, пытается создать опасность", - отметил Мерц.

В то же время он подчеркнул, что Германия не допустит такого сценария.

В свою очередь президент Франции Эмануэль Макрон заявлял, что 26 стран согласились отправить или финансировать миротворцев в Украине.

"Сегодня 26 стран формально ангажировались прислать или силы контингента в Украину, или внести определенные средства для поддержания этой коалиции, для обеспечения безопасности Украины на море, или в небе. Это силы не для того, чтобы вести войну против России, а гарантировать мир. И также послать стратегический сигнал, чтобы предотвратить возобновление боев", - сказал французский лидер.

