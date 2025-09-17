Такие промахи россиян являются определенной неожиданностью.

На территории Беларуси проходят огромные белорусско-российские учения "Запад-2025", которые освещают российские СМИ в пропагандистских целях. Однако в сети появился промах, который допустила местная телекомпания, пишет Komputer Swiat.

Во время одного из репортажей показали запись, на которой можно увидеть надувной макет истребителя Су-33, однако он был не до конца надут.

"Такие промахи все-таки являются определенной неожиданностью, потому что россияне уделяют большое внимание такого рода пропагандистским материалам, и странно, что никто не обратил внимания на сдутый самолет - а интернет не прощает таких промахов", - отметили в издании.

Видео дня

Что известно о Су-33

Это многоцелевой палубный истребитель, который был разработан в Советском Союзе на базе самолета Су-27. Машину начали использовать в середине 90-х годов, а отличается она усиленной конструкцией с раскладными крыльями.

"Самолет несет 30-мм пушку, различные ракеты "воздух-воздух", а также бомбы и ракеты, достигая грузоподъемности 6,5 т. Его основной задачей остается воздушная охрана авианосца, однако он также может бороться с наземными и наводными целями, и был использован в боевых действиях, в частности, во время российской интервенции в Сирии", - напомнили в Komputer Swiat.

Военные учения "Запад-2025" - что известно

Как писал УНИАН, РФ и Беларусь провели учения "Запад-2025", которые продолжались до 16 сентября. В Минобороны Литвы оценили, что в учениях "Запад-2025" участвует около 30 тысяч российских и белорусских военных. Операции охватывают Беларусь, Калининград, арктический регион и западные округа России.

"Мы не ожидаем немедленной угрозы, но риск провокаций существует всегда", - сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

В то же время Reuters писал, что офицеры США неожиданно приехали в Беларусь посетить учения "Запад-2025". Таким образом присутствие американских офицеров является последним признаком потепления отношений между Вашингтоном и Минском.

"Трамп, который пытается добиться прекращения войны в Украине, налаживает более тесные связи с Лукашенко, который регулярно проводит переговоры с Путиным. На прошлой неделе Трамп направил Лукашенко дружеское письмо с собственноручной подписью через Коула (представитель президента США)", - отметили в Reuters.

Вас также могут заинтересовать новости: