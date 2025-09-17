Православный праздник сегодня в народе прозвали Арина Шиповница.

18 сентября православные по новому календарю почитают память мученицы Ариадны Фригийской. В этот день принято молиться о помощи в испытаниях и стойкости духа. Какие приметы и традиции связаны с датой и какой сегодня церковный праздник в Украине по старому стилю - читайте в материале.

Какой праздник сегодня церковный - дата в новом и старом календаре

18 сентября (по старому стилю 1 октября) православные вспоминают святую мученицу Ариадну Фригийскую.

Ариадна жила во II веке во Фригии (ныне территория Турции). Женщина была рабыней у знатного человека Тертилла. Однажды ее хозяин устроил праздник с жертвоприношением идолам, но Ариадна отказалась идти на праздник, так как исповедовала христианскую веру. За это ее сильно побили и бросили в темницу, где морили голодом. Но она осталась непоколебимой и сбежала из тюрьмы.

Ариадна пыталась уйти из города, но Тертилл послал за ней погоню. Женщина стала молиться и произошло чудо: в горе открылась расселина, и святая скрылась в ней. Погоня во главе с Тертиллом были в ужасе и в панике перебили друг друга. Так Господь избавил Ариадну от рук преследователей и явил Свою защиту и силу веры.

Какой сегодня православный праздник отмечают еще:

по новому стилю почитают преподобного Евмения, епископа Гортинского;

мучениц Софию и Ирину;

мученика Кастора;

мучеников Бидзини, Шалву и Элизбара, князей Ксанских;

Молченскую икону Богородицы.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - 18 сентября вспоминают благоверного князя Глеба.

О чем молятся в этот день, обычаи даты, чего нельзя делать сегодня

У святой Ариадны просят о здоровье, семейном согласии и благополучии, а также стараются совершить доброе дело, но тихо, а не напоказ.

В народе день получил название Арина Шиповница - так переиначили имя "Ариадна". Считается, что именно с этого времени нужно начинать собирать шиповник - до первых заморозков ягоды считаются самыми целебными. Их сушат, чтобы варить отвары и чай от простуды, бессонницы и других болезней. Также на Арину шинкуют капусту.

Церковь напоминает, что в этот день, как и в любой другой, не стоит поддаваться зависти, осуждению, злиться, ругаться, клеветать, замышлять недоброе. Также нельзя отказывать тем, кто обращается за помощью.

В народе на Арину Шиповницу также придерживаются некоторых запретов:

нельзя хвалиться и хвастаться своими успехами - можно всего лишиться;

ссориться с близкими и выяснять отношения - конфликт рисковал затянуться надолго;

просить у Господа больше, чем нужно - следует довольствоваться тем, что дано.

По поверьям, соблюдая запреты, в семье можно сохранить мир и согласие, а год будет спокойным. Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 18 сентября

В народе верят, что по погоде сегодня можно предсказать, какой будет осень и зима:

береза еще не сбросила листья - зима обещает быть теплой;

сорняки высокие стоят - зимой будет много снега;

журавли отправились в теплые края - к концу месяца могут быть морозы.

Если же в небе не видно журавлей, то, говорят, тепло продержится до ноября.

