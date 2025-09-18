Новый закон поддержали 57 польских сенаторов, 32 были против.

Сенат Польши принял новый закон об иностранцах и помощи гражданам Украины. Этот документ был подготовлен после того, как президент страны Кароль Навроцкий наложил вето на инициативу о статусе украинских беженцев в Польше.

Как сообщает "Польское радио", новый закон поддержали 57 польских сенаторов. В то же время 32 человека проголосовали против. Тех, кто воздержался, не было.

Отмечается, что польский Сенат не вносил поправок в документ, который на прошлой неделе принял Сейм. Теперь он считается окончательно принятым парламентом. Сейчас документ ожидает подписи со стороны президента Польши Кароля Навроцкого.

Заместитель министра внутренних дел Мацей Дущик надеется, что президент подпишет закон в нынешней редакции.

Отмечается, что этот закон продлевает легальность пребывания в Польше граждан Украины, которые бежали от войны, до 4 марта 2026 года. Кроме этого, документ усиливает контроль над получением иностранцами соцпомощи. Право на нее будет связано с профессиональной активностью и обучением детей в польской школе. Будут и исключения – например, родители детей с инвалидностью.

"Закон также вводит ограничения относительно возможности пользования медицинскими услугами взрослыми гражданами Украины. Речь идет, в частности, о медицинских и врачебных программах, лечебной реабилитации и стоматологическом лечении", – говорится в материале.

Украинские беженцы в Польше

По состоянию на сейчас в Польше временная защита для украинцев действует до конца сентября 2025 года. Недавно президент Кароль Навроцкий ветировал закон о помощи украинцам.

"Я не меняю своего мнения и считаю, что 800 плюс должны получать только те украинцы, которые берут на себя обязательства работать в Польше. То же касается здравоохранения", – подчеркивал он.

Опрос свидетельствует, что большинство граждан Польши поддерживают вето Навроцкого на документ о помощи украинским беженцам. Такой ответ дали 59,8% респондентов.

