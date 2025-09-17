Делегация будет на высоком уровне.

На фоне планов начать подготовку польских зенитчиков под руководством украинских специалистов, на этой неделе в Украину приедет делегация польских военных высокого уровня. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга.

"По состоянию на сейчас есть дата визита делегации, есть детали, но поскольку мы не анонсируем из соображений безопасности такие визиты, то я не смогу вдаваться в детали. Делегацию мы ожидаем на этой неделе", - сказал представитель МИД.

По его словам, делегация будет на высоком уровне.

"Я думаю, что дальнейшие детали вы увидите от Министерства обороны относительно этого визита. Я могу подтвердить, что такой визит состоится, и он будет на высоком уровне. Мы готовы делиться опытом с Польшей", - рассказал Тихий.

Поляки хотят учиться у ВСУ

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что польские антидронные команды под руководством украинских операторов пройдут учения противодействия атакам российских беспилотников.

По словам Сикорского, учения будут проходить в учебном центре НАТО, который находится на территории Польши, поскольку там это будет безопаснее, чем в самой Украине.

Он добавил, что Запад должен учитывать, что именно украинские специалисты будут обучать польские подразделения противостоять России, а не наоборот.

