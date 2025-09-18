По состоянию на 2025 год крупнейшим эксплуатантом истребителей Lockheed-Martin F-16 за пределами США является Турция, у которой примерно 230 F-16.

Самолет F-16 Fighting Falcon, совершивший свой первый боевой полет в 1979 году, является одним из самых распространенных в мире истребителей, до сих пор находящихся в эксплуатации. Об этом пишет SlashGear.

Отмечается, что хотя по своим возможностям этот самолет уступает более новым и современным машинам, серия периодических модернизаций гарантирует, что F-16 продолжает оставаться устрашающим истребителем.

Первоначальным производителем F-16 была General Dynamics. После ее приобретения корпорацией Lockheed в 1993 году и слияния с Martin Marietta в 1995 году бремя производства и обслуживания самолета легло на недавно образованный конгломерат Lockheed Martin. Компания продолжает производить F-16 по сей день, и самолет по-прежнему пользуется спросом.

Важно, что после задержки с приобретением F-35 даже американские военные решили продлить срок службы своего парка истребителей F-16, некоторые из которых, как ожидается, останутся на вооружении в течение следующих двух десятилетий.

Интересно, что F-16 используется армиями нескольких стран мира. По оценкам Lockheed Martin, по состоянию на 2025 год в строю остаются более 3100 F-16, находящихся в 29 странах. Имея на вооружении более 900 активных F-16 по состоянию на 2022 год, американские военные остаются крупнейшим в мире оператором F-16. Другими основными бенефициарами программы F-16 являются Турция, Израиль, Египет и Тайвань - каждая из которых имеет в своем парке более 200 F-16.

"Проблема с подсчетом численности парка заключается в том, что это динамичное число, которое постоянно меняется. Новые самолеты добавляются, старые списываются, а в некоторых печальных случаях случаются потери планеров из-за аварий и войн. Затем идут заказы на новые самолеты, что почти всегда является хлопотным делом с историей модификаций и отмен", - сказано в статье.

Другие страны, имеющие более 100 F-16 в своем парке по данным за 2022 год, включают Южную Корею (167). Несколько других армий имеют значительное количество F-16 в своем парке, включая Данию и Нидерланды.

Интересно, что эти цифры ничтожны по сравнению с парком самолётов F-16 США, который по состоянию на 2024 год насчитывал более 950 единиц. Это число также делает F-16 самым распространённым истребителем в армии США. Вторым по распространённости типом истребителей в армии США является серия F/A-18 Hornet/Super Hornet, насчитывающая около 800 единиц.

Новости о самолетах F-16

Американские самолеты F-16 оказались дороже F-35 - "представителей" семейства малозаметных многофункциональных истребителей "пятого поколения". Агентство военного сотрудничества Минобороны США обнародовало разрешение на продажу Перу истребителей F-16 Block 70. Стоимость составляет 3,42 млрд долларов, что означает около 285 млн долларов за самолет.

