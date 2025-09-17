Под удар вражеских беспилотников в основном попадают автомобили.

Дружковка Донецкой области постепенно становится одной из целей для FPV-дронов российских оккупационных войск. После прорыва под Добропольем дроновая активность противника в городе существенно возросла.

Об этом сообщил старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс", который является автором телеграм-канала "Офицер". По его словам, под удар вражеских беспилотников в основном попадают автомобили. При этом как гражданские, так и военные.

"Удары осуществляют дронами на радиоуправлении; не сказал бы, что они себя там свободно чувствуют и спокойно гоняются за автомобилями по дорогам, скорее зависают над городом на большой высоте (где радиогоризонт позволяет иметь стабильный сигнал) и пикируют оттуда на любую доступную цель", – рассказал военный.

"Алекс" советует тем, кто находится в Дружковке, не оставлять авто на открытом пространстве на длительное время. По его словам, лучше делать это между деревьями или домами – там, где врагу будет сложнее заметить и поразить автомобиль с большой высоты.

"Пока есть тенденция ударов, но довольно редкая, однако если под Константиновкой дела ухудшатся – количество ударов FPV-дронами противника увеличится пропорционально в Дружковке и Краматорске", – констатировал старший лейтенант.

