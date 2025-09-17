Знаменитый термальный комплекс планируют отремонтировать и заново открыть в 2028 году.

В Будапеште на капитальный ремонт закрывают одну из главных достопримечательностей венгерской столицы – купальни Геллерт. Об этом сообщает официальный сайт заведения.

"Бани закрываются с 1 октября 2025 года. Планируется заново открыть в 2028 году", – говорится в сообщении.

Купальни Геллерт — один из самых известных и старейших термальных комплексов Будапешта, расположенный в районе Буда у подножия холма Геллерт. Комплекс построен в стиле ар-нуво в 1912–1918 годах и включает сами купальни и большой отель при них.

Комплекс насчитывает несколько термальных бассейнов, которые наполняются из источника горячей минеральной воды, температура которой обычно в пределах 35–40 °C. Вода содержит кальций, магний, гидрокарбонаты, хлорид, сульфат и фториды, что делает ее полезной для лечения заболеваний суставов, спины, хронических воспалений, проблем с кровообращением, а также для дыхательной системы.

Помимо лечебно-рекреационной роли бани Геллерт являются еще и важным архитектурным памятником: украшенные мозаикой, керамикой Zsolnay, колоннами, стеклянными крышами, декоративными элементами в стиле ар-нуво.

Ежегодно бани Геллерт посещают около 400 тысяч человек, в том числе иностранные туристы. Это второй самый популярный банный комплекс Будапешта после знаменитой купальни Сеченьи.

