Украина с 1 октября планирует отправлять на лабораторные исследования индийский дизель, который частично производится из российской нефти, а также может принять аналогичные меры в отношении нефтепродуктов, поставляемых из румынского порта Констанца. Основатель группы компании Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин, в комментарии УНИАН спрогнозировал, как это может изменить стоимость топлива на украинских АЗС.

По его мнению, ограничения на поставки дизеля из Индии не повлияет на цены на бензин и дизель на украинских АЗС, потому что на рынке достаточно ресурса, чтобы перекрыть эти объемы. А вот санкции в отношении топлива, которое поставляется из порта Констанца, могут привести к временному дефициту сырья и потянуть цены вверх.

"Если у нас восстановится "легкий дефицит" (топлива, - УНИАН), из-за того, что мы не сможем законтрактовать оперативно топливо (например, нам не дадут возможности покупать его из Констанцы), будем побираться по Orlen и Helleniс Petroleum. В таком случае будет ажиотажная наценка, а стоимость топлива временно возрастет, ориентировочно, до 1,5 гривны за литр", - отметил эксперт, добавив, что альтернативой может стать например топливо из США или Израиля или дополнительные объемы из Польши.

Процент, на который вырастет стоимость, также будет зависеть от того, сможет ли президент США Дональд Трамп убедить Европу оперативно отказаться от российской нефти, отмечает эксперт.

Дмитрий Леушкин напомнил, что Украина получает топливо, в частности, из Венгрии и Словакии, которое произведено из российского сырья. Эксперт отметил:

"Если Европа откажется от российской нефти, то мы переходим на цены польского Orlen ( и Hellenіс Petroleum (крупнейшей нефтеперерабатывающая компания в Греции, - УНИАН). И это, ориентировочно на 50 копеек - гривню дороже".

Дмитрий Леушкин добавил, что проблема даже не в цене нефтепродуктов, а их наличии, потому что "свободных ресурсов в Европе сейчас особо нет". Эксперт отметил, что топливо, произведенное из российской нефти, составляет до 25% украинского рынка.

Эксперт добавил, что невозможно спрогнозировать, какими будут окончательные цены на украинских АЗС, поскольку пока не понятно, какие ограничения будут введены. Он отметил, что ЕС, запрещая импорт российской нефти, может, например, предоставить переходный период Венгрии и Словакии, или просто отсрочить запрет для всех государств-членов до 1 января 2026 года. Леушкин подытожил:

"Однозначно рынок готовится к повышению цен. На какой объем и высоту мы заберемся можно будет оценить, когда будут понятно, что запретят, как и кому перекроют кислород... Если мы хотим санкций против страны-агрессора, то за это придется заплатить. При отсутствии достаточного объема собственной нефтедобычи и нефтепереработки, иначе быть не может".

Индийский дизель и угрозы Трампа

Как сообщал УНИАН, в начале сентября разразился скандал из-за поставок индийского дизельного топлива в войска, учитывая то, что оно производится преимущественно из российской нефти. После резонанса это было прекращено. Под аналогичные ограничения могут попасть и нефтепродукты, поставляемые из порта Констанца.

Тем временем продолжаются медийные споры относительно отказа ЕС от покупки российской нефти. Президент США Дональд Трамп и министры американского правительства требуют от блока прекратить импорт российского нефти в качестве предпосылки усиления ограничений против России. В самом же блоке напомнили, что ЕС уже постепенно сокращает импорт российских энергоносителей.

