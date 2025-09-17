Существует вероятность, что новый броневик могут продвигать на экспорт.

Россияне снова вспомнили о своем танк-долгострое Т-14 "Армата", на этот раз в контексте создания на его базе боевой машины поддержки танков (БМПТ), по типу сегодняшнего "Терминатора" на базе Т-72/Т-90.

Как сообщило Defense Express, о начале работ над такой техникой сообщил гендиректор концерна "Уралвагонзавод" в пропагандистской программе "Военная приёмка". Детали и состояние проекта не называют, что очень типично для подобных заявлений россиян.

В издании обратили внимание, что несмотря на различные заявления и обещания "Армата" не смогла не только добраться на фронт, но и пройти государственные испытания, чтобы стать на вооружение армии РФ. Более того, в начале 2024 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов признал, что эта машина не предназначена для войны.

"То есть, хотя россияне и рисуют планы по производству таких танков, скорее всего мы не увидим их серийного выпуска, то есть скорее всего и соответствующих броневиков на базе. Сейчас идет полномасштабная война с высокими потерями, поэтому нужно удовлетворять потребности более дешевыми модернизациями старых Т-62 и Т-72, а также новыми Т-90М", - говорится в статье.

Однако, как считают аналитики, это все не означает, что "Уралвагонзавод" откажется от планов по разработке БМПТ на базе "Арматы". В РФ не привыкли признавать собственные ошибки и отказываться от проектов оборонно-промышленного комплекса, плюс всегда можно использовать новый образец техники для пропаганды.

"Также существует вероятность, что новый броневик могут продвигать на экспорт, особенно на фоне новостей о заинтересованности россиян в продаже Т-14 в Индию. При этом якобы речь идет и о локализации, которая позволит привлечь иностранные технологии и исправить базовые проблемы машины", - пишет издание.

Что касается БМПТ как класса, то, отмечается, что они на удивление неплохо себя проявили на поле боя, иногда проявляя даже большую живучесть, чем обычные танки благодаря некоторым решениям по бронированию. Но они не смогли существенно повлиять на фронт из-за чрезвычайно малой численности. Плюс основное вооружение все еще состоит из плохо стабилизированных 30-мм пушек.

Российские танки на войне

Как сообщал УНИАН, ранее аналитики отмечали, что основной боевой танк Т-90МС теперь развернут на поле боя в Украине.

По данным Defense Blog, Т-90МС, разработанный "Уралвагонзаводом", является модернизированной экспортной версией серии Т-90, имеющей улучшенную защиту, оптику и огневую мощь по сравнению с предыдущими моделями.

