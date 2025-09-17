У людей с недостаточным весом (ИМТ 18,5 и ниже) вероятность смерти была в 2,7 раза выше, чем у контрольной группы.

Датские ученые установили, что слишком низкий вес может быть более опасным для здоровья, чем избыточный вес или даже лёгкое ожирение. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, пишет DailyMail.

Учёные наблюдали за 85 761 человеком в течение пяти лет, за это время восемь процентов участников (7555) умерли. 81,4% участников были женщинами, а медианный возраст на начало исследования составлял 66,4 года.

При этом учёные обнаружили, что люди с избыточным весом (ИМТ от 25 до 30) или лёгким ожирением (ИМТ от 30 до 35) имели не большую вероятность смерти, чем люди с ИМТ в верхней части диапазона здорового значения от 22,5 до 25.

В то же время анализ показал, что у людей с недостаточным весом (ИМТ 18,5 и ниже) вероятность смерти была в 2,7 раза выше, чем у контрольной группы.

При этом даже у людей, находящихся в нижней части диапазона здоровых показателей с ИМТ от 18,5 до 20,0, вероятность смерти была в два раза выше. А у людей со средним значением здорового веса (ИМТ от 20,0 до 22,5) вероятность смерти была на 27% выше.

При этом ИМТ в диапазоне от 35 до 40,0, известный как ожирение 2 степени и являющийся промежуточной категорией между ожирением и тяжёлым ожирением, имел повышенный риск смерти на 23%.

Ведущий исследователь, доктор Сигрид Бьерге Грибсхольт из Университетской больницы Орхуса, пояснила: "Одна из возможных причин полученных результатов — обратная причинно-следственная связь: некоторые люди могут терять вес из-за сопутствующих заболеваний".

В этих случаях риск смерти увеличивается из-за заболевания, а не из-за низкого веса как такового, что может создавать впечатление, будто более высокий ИМТ является защитным фактором.

Однако, добавила она: "Также возможно, что люди с более высоким ИМТ, живущие дольше (большинство из обследованных нами были пожилыми людьми), могут обладать определёнными защитными свойствами, влияющими на результаты".

