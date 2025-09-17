Комиссии Киевсовета поддержали обращение к президенту об увольнении главы Деснянской РГА Бахматова за аморальные действия

Комиссия Киевсовета по вопросам местного самоуправления на сегодняшнем заседании поддержала обращение к президенту и первой леди об увольнении председателя Деснянской РГА Максима Бахматова, который напал на женщину на публичном мероприятии и нанес ей телесные повреждения. Депутаты считают такие действия представителя президента противоправными и аморальными, а также дискредитирующими власть в целом.

"В связи с противоправными и аморальными действиями председателя Деснянской РГА, мы, депутаты и депутаты Киевского городского совета, выражаем Максиму Бахматову недоверие и считаем невозможным дальнейшее сотрудничество с ним, как с представителем центральной власти, выполняющим делегированные Киевским городским советом полномочия. В связи с этим мы обращаемся к Вам, господин Президент, как к лицу, которое назначает и увольняет глав райгосадминистраций, с требованием немедленно уволить Максима Бахматова с должности председателя Деснянской районной государственной администрации города Киева. Мы также обращаемся к Первой леди Украины Елене Зеленской с просьбой публично поддержать позицию по недопущению насилия в политике и обеспечению равных прав и уважения к женщинам во власти", - говорится в обращении Киевсовета.

Депутаты также настаивают на немедленной реакции и подчеркивают, что дальнейшее "пребывание Максима Бахматова в должности главы Деснянской РГА дискредитирует органы государственной власти и лично Президента Украины".

Ранее проект решения Киевсовета об обращении к президенту об увольнении Бахматова поддержала комиссия по регламенту, депутатской этике и предотвращению коррупции.

Как сообщалось, 27 августа глава Деснянского района столицы Максим Бахматов во время публичного мероприятия набросился на депутата Киевсовета, заместителя мэра Киева Анну Старостенко из-за того, что она хотела взять слово и подошла к микрофону.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Офис президента дать оценку члену своей команды, а правоохранителей – квалифицировать действия этого чиновника по закону.

Партия "УДАР Виталия Кличко", от которой баллотировалась в Киевсовет Анна Старостенко, также требует немедленного увольнения Бахматова.