Дата 18 сентября примечательна несколькими украинскими и всемирными торжествами.

18 сентября - интересный осенний день со множеством обычаев. Верующие молятся о семейном благополучии, а в нашей стране несколько городов празднуют региональные торжества. Мы собрали важнейшие подробности о том, какой есть светский и религиозный праздник сегодня, чего нельзя делать и кто родился из знаменитостей.

Видео дня

Какой сегодня праздник в Украине

Два населенных пункта Полтавской области отмечают День города - Лубны и Миргород. В честь этого будут проводится концерты и другие развлекательные мероприятия.

Государственный праздник сегодня в Украине отсутствует.

Среди известных украинцев 18 сентября является датой рождения таких людей - художницы, правозащитницы и активистки Аллы Горской, футболиста Вячеслава Хруслова, легкоатлетки Елены Говоровой, летчика ВСУ и Героя Украины Александра Кукурбы.

Какой сегодня праздник церковный

Преподобного Евмения Гортинского, а также мучениц Софию, Ариадну и Ирину чествуют по новому календарю. В староцерковном стиле был 18 сентября праздник святых супругов Захария и Елизаветы, а также князя Глеба.

Какой сегодня праздник в мире

Именинниками этой даты считаются такие известные личности - физик и астроном Леон Фуко, актриса Грета Гарбо, физик Эдвин Макмиллан, футболист Питер Шилтон и актер Джеймс Гандольфини.

Международные праздники сегодня очень разнообразные. Некоторые из них посвящаются различных хобби и социальным инициативам. 18 сентября празднуем День отслеживания качества воды, День электронных книг, День памяти погибших мотоциклистов, День равно оплаты труда.

Какой праздник 18 сентября в народе

О каждом дне года есть погодные приметы, и в сегодняшнюю дату они такие:

ласточки уже улетели - закончилось бабье лето;

на рябине желтое лето - будет ранняя зима;

если сорняки повторно выросли, то до конца месяца еще будет тепло.

По давним верованиям очень удачный сегодня праздник для лечения любых заболеваний, оздоровительных процедур, операций. Наши предки для этих целей использовали народную медицину. В садах собирали шиповник, калину, рябину, и готовили целебный чай из ягод и листьев.

Православные могут помолиться Ариадне, чтобы послала согласие и мир в семью.

Что нельзя делать сегодня

Чтобы в вашу жизнь не пришла беда, запомните, какой сегодня церковный праздник. Церковь осуждает ссоры, зависть, хвастовство. Не рассказывайте о своем заработке и покупках, не судите людей и не обзывайте близких. Рекомендуется быть очень острожными со всем, что вы говорите.

