Недавно появилась информация о том, что россияне уже дошли до центра Купянска и там продолжаются бои. Спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Днепр", подполковник Алексей Бельский заверил, что такая информация является неправдивой. Об этом пишет РБК-Украина.

Он рассказал, что украинские защитники уже повредили и затопили трубу газопровода, по которой россияне перебрасывали солдат на окраины Купянска. По его словам, сейчас вражеские солдаты пытаются переправляться через реку Оскол на плотах и лодках.

"Информация о боевых действиях в центре города не соответствует действительности. Оккупанты действуют на севере Купянска, куда им удалось инфильтроваться из районов населенных пунктов Радьковка и Голубовка. Оккупантов уничтожают, часть попадает в плен", - заявил спикер.

Бельский рассказал, что пленные россияне говорят, что проникли в город группами от 2 до 9 солдат: часть в военной форме, а часть - в гражданском. Они утверждают, что перед каждой из таких групп поставили определенную задачу. Так, одна группа должна была захватить пятиэтажку по определенному адресу, другая - 9-этажку. Спикер добавил:

"Также оккупанты получили задание убивать всех гражданских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. А женщин и детей при необходимости использовать как живой щит. Сейчас продолжается операция по блокированию и уничтожению оккупантов, которые инфильтрировались в Купянск".

Ситуация в Купянске

Ранее Юрий Федоренко, командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС", рассказал, что силы обороны затопили трубу, по которой войска РФ проникли под Купянск.

По его словам, российским военным удалось провести ремонт ранее уже поврежденной трубы, откачать из нее воду и воспользоваться для форсирования реки Оскол. Но после того, как противник был обнаружен, ВСУ ударили по трубе.

