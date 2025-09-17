Британский монарх упомянул об усилиях Трампа по установлению мира во всем мире.

Король Великобритании Чарльз III сделал заявление о поддержке Украины во время своей речи.

Произошло это во время банкетной процессии в зале Святого Георгия в Виндзорском замке, где находится президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, его жена и другие американские чиновники, сообщает Sky News.

"Сегодня, когда тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники объединяемся в поддержку Украины, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир", – говорится в заявлении монарха.

В этот момент американский лидер лишь кивнул.

Впоследствии британский монарх вспомнил об усилиях Трампа по установлению мира во всем мире. Король отметил его "личную преданность поиску решений для некоторых из самых сложных конфликтов в мире".

В завершение своей речи король отметил, что отношения между Великобританией и США неоднократно подвергались испытаниям, но "выдержали бремя нашей общей цели и подняли наши амбиции относительно лучшего мира".

"Поэтому, восстанавливая наши связи сегодня вечером, мы делаем это с непоколебимой верой в нашу дружбу и общую преданность независимости и свободе", – добавил Чарльз.

Стоит отметить, что во время своей речи перед началом торжественного банкета Трамп об Украине не упоминал.

Война в Украине: другие заявления мировых лидеров

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в Бундестаге, что если война в Украине закончится на условиях российского диктатора Путина, это будет побуждать его "искать свою следующую цель". Он также добавил, что Россия намеренно пытается дестабилизировать немецкое общество.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил накануне, что президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден заключить соглашение с РФ:

"Зеленский и Путин ненавидят друг друга. Поэтому, кажется, мне придется сидеть с ними в одной комнате, потому что они не могут находиться вдвоем, слишком сильная ненависть", – добавил американский лидер.

