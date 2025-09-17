Принц и принцесса Уэльская первыми приветствовали презиента США в Виндзоре.

Специалист по чтению по губам Джереми Фримен раскрыл, что сказал президент США Дональд Трамп принцессе Уэльской Кейт Миддлтон при встрече в Виндзоре во время своего исторического визита в Великобританию, передает The Daily Mirror.

Принц и принцесса Уэльские первыми приветствовали Трампа в Виндзоре после того, как он вместе со своей супругой Меланией сошел с борта самолета Marine One.

Эксперт по чтению по губам проанализировал кадры встречи американского лидера и первой леди с членами королевской семьи. По его словам, Трамп сказал Кейт "Вы такая красивая"

.После знакомства с Уильямом и Кейт Трамп, большой поклонник королевской семьи, встретился с королем Чарльзом III и королевой Камиллой.

Ожидается, что вечером Трамп будет на государственном банкете, как и в 2019 году, когда он встретился с покойной королевой Елизаветой в Букингемском дворце во время своего первого государственного визита в Великобританию.

Напомним, на днях принц Гарри пребывал с визитом в Украине. Он даже посетил народный мемориал на Майдане Независимости в Киеве, где чтят память павших украинских защитников. По его словам, это "одна из самых печальных вещей", которые я он когда-либо видел, но в то же время и одна из "самых красивых".

