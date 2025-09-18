Ученые объяснили, что такое явление означает для людей.

Постоянный небесный спутник Земли Луна медленно, но заметно отдаляется от нашей планеты. В исследовании, которое опубликовано в The Conversation, говорится о том, что Луна отдаляется от Земли каждый год на 3,8 сантиметра. Об этом пишет Daily Galaxy.

Несмотря на то, что это расстояние может показаться незначительным, это говорит о сложной динамике между Землей и Луной, которая развивалась на протяжении миллиардов лет.

"Ученые использовали точные измерения, включая лазерные лучи, отраженные от зеркал, размещенных на поверхности Луны астронавтами, чтобы отследить это явление. Измеряя время, за которое свет достигает Луны и возвращается обратно, исследователи могут определить точное расстояние и его изменения с чрезвычайной точностью", - подчеркнули в материале.

Также интересно то, что расстояние между Землей и Луной не является постоянным.

"Расстояние до Луны фактически меняется в течение одного месяца, когда она вращается вокруг Земли", - говорится в исследовании.

В издании объяснили, что орбита Луны вокруг Земли является эллиптической, а не идеально круглой, что вызывает колебания ее расстояния. Обычно Луна расположена на расстояние около 385 тысяч км от Земли, однако эта орбита может меняться примерно на 20 тысяч км в течение каждого лунного цикла. Поэтому такое колебание расстояния является одной из причин, почему некоторые полнолуния кажутся большими на небе, а то явление, когда Луна находится ближе всего к Земле, часто называют "суперлуниями".

Чтобы понять, почему Луна удаляется, мы должны сначала исследовать приливные силы - один из главных компонентов, обусловливающих это изменение. Приливы являются результатом гравитационных сил, заставляющих океаны на Земле выпячиваться в сторону Луны и отдаляться от нее.

"Поскольку Земля вращается, эти выпячивания воды не совпадают идеально с Луной. Вместо этого они "опережают" Луну из-за вращательного движения Земли. Это несоответствие создает гравитационное притяжение на Луну, немного оттягивая ее вперед по орбите", - объясняют в материале.

Может ли Луна когда-нибудь исчезнуть из гравитационного поля Земли?

Исследование показало, что такое явление не произойдет в ближайшее время.

"Если представить себе, что этот сценарий разворачивается в течение миллиардов лет, то наступит момент, когда вращение Земли замедлится настолько, что планета вступит в приливную синхронизацию с Луной. В этот момент продолжительность суток на Земле будет совпадать со временем, за которое Луна вращается вокруг планеты, и Луна перестанет отдаляться", - добавили в издании.

Однако прежде чем это произойдет, произойдет другое космическое событие.

"Примерно через миллиард лет Солнце станет ярче и испарит океаны", - говорится в исследовании.

Таким образом это означает, что приливы на Земле, которые играют решающую роль в дрейфе Луны, больше не будут существовать в том виде, в котором мы их знаем. Также по мере продолжения своего жизненного цикла Солнце расширится до размеров красного гиганта, который, скорее всего, поглотит и Землю, и Луну.

"Итак, хотя Луна отдаляется от Земли, это не то, о чем нам нужно беспокоиться в ближайшем будущем. Постепенные изменения, происходящие сегодня, будут разворачиваться в течение невероятно долгого времени, значительно превышающего продолжительность человеческого существования", - заверили в Daily Galaxy.

