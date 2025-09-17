Бескрестнов пояснил, что режим онлайн управления позволяет "Шахеду" вести разведку, поражать цели в движении, а также точнее выбирать места ударов.

Силы обороны Украины сбили российский "Шахед" с функцией онлайн управления. Беспилотник был оснащен камерой и радиомодемом.

Как сообщил специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в Telegram-канале, "Шахед" был сбит, когда летел, чтобы ударить по важной украинской подстанции.

"Флеш" отметил, что камера, которой был оснащен дрон, изготовлена в Китае.

Бескрестнов пояснил, что режим онлайн управления позволяет "Шахеду" вести разведку, поражать цели в движении, а также точнее выбирать места ударов.

"Связь обеспечивал радиомодем. Прошу не путать с мобильной связью", - отметил специалист.

Как россияне модифицируют "Шахеды"

Ранее стало известно, что анализ обломков сбитых "Шахедов" обнаружил, что россияне начали оснащать их mesh-модемами и курсовыми камерами.

В июле специалисты впервые заметили такие модемы на пенопластовых "Герберах". А уже в августе такие случаи становились все более частыми, а в начале сентября стало понятно, что это уже серийное решение.

