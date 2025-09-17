Это переосмысление классического фильма ужасов о змеях.

Sony презентовала первый официальный трейлер черной комедии "Анаконда", главные роли в которой исполнили Пол Радд и Джек Блэк. Это переосмысление классического одноименного фильма ужасов о змеях, который вышел на экраны еще в 1997 году.

Как отмечает Variety, сюжет фильма разворачивается вокруг группы друзей, которые на фоне кризиса среднего возраста решают переснять свой любимый фильм юности. Для этого они отправляются в путешествие всей жизни в джунгли, однако, все происходит не совсем по их плану.

Трейлер поражает спецэффектами и напряженным сюжетом, а профессиональная актерская игра добавляет "Анаконде" качества и свежего юмора, ведь создатели решили совместить элементы ужасов с сатирой и самоиронией. В ленте зритель увидит не только жуткие сцены борьбы с гигантской змеей, но и забавные моменты, которые раскрывают внутренние переживания персонажей.

Режиссером и сценаристом проекта стал Том Гормикан. В актерском составе, кроме Радда и Блэка, также Селтон Мелу, Даниэла Мельхиор, Тандиве Ньютон, Стив Зан и другие. Премьера экшна запланирована на 25 декабря.

Анаконда - официальный трейлер

Несмотря на то, что фильм имеет одинаковое название с триллером "Анаконда" 1997 года, в котором снимались Дженнифер Лопес, Оуэн Уилсон и Джон Уайт, он не является его официальным римейком. Создатели называют новую ленту переосмыслением классики.

