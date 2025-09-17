Российский посол в Копенгагене назвал обоснование необходимости вооружаться таким оружием "откровенным безумием".

Дания приобретет высокоточное оружие дальнего радиуса действия в рамках противодействия угрозе со стороны России, даже несмотря на отсутствие непосредственной опасности нападения на эту скандинавскую страну. Об этом заявила премьер-министр Метте Фредериксен, передает Reuters.

"Нет сомнений в том, что Россия будет представлять угрозу для Европы и Дании еще долгие годы", - сказала она.

Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен уточнил, что закупка может включать ракеты и беспилотники, способные поражать цели на территории противника. Важно, что он не стал раскрывать объем финансирования и конкретные типы вооружений, которые планируется приобрести.

"Война в Украине показывает важность наличия возможности наносить ответный удар или наносить глубокие удары, а также наличия интегрированной эшелонированной противовоздушной обороны в сочетании с наземной противовоздушной обороной", - сказал Поульсен.

Позже российский посол в Копенгагене Владимир Барбин назвал обоснование необходимости вооружаться таким оружием "откровенным безумием".

"Никому, нигде и никогда в мире даже в голову не приходило публично угрожать ядерной державе", - сказал он

Фредериксен прокомментировала высказывание Барбина:

"Россия пытается угрожать Европе и НАТО, чтобы мы не защищали своих людей и границы. Конечно, мы не дадим себя запугать".

Оружие для Дании

На прошлой неделе страна-член НАТО заявила, что потратит 9,20 миллиарда долларов на системы ПВО европейского производства, что станет крупнейшей закупкой вооружений в её истории.

Также Дания приняла решение, какой зенитно-ракетный комплекс будет использовать ее войско и это не американские Patriot. Госдеп США согласовал продажу Дании двух батарей по три пусковых установок в каждой включая ряд сопутствующего оборудования за бешеную сумму в 8,5 млрд долларов, а впоследствии снизил эту цену в более чем два раза, однако все равно соглашение не было подписано.

