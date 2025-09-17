Несколько раундов санкций ЕС не смогли парализовать российскую военную машину, пишет издание.

Страны Европы и Соединенные Штаты Америки не могут прийти к согласию относительно введения более жестких санкций против России. Сначала европейские правительства давили на Дональда Трампа, чтобы он ужесточил санкционные ограничения, но потом американский лидер перевернул ситуацию, призвав Европу прекратить закупку российской нефти и ввести пошлины против Индии и Китая.

Сейчас европейские лидеры пытаются найти ответ. На этой неделе они отложили предложенный пакет санкций против России, чтобы выяснить, как его усилить. Об этом со ссылкой на неназванных дипломатов пишет The Wall Street Journal.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с Трампом сказала, что новый проект санкций нанесет удар по банковскому сектору России дополнительными ограничениями и накажет ее криптовалютные рынки и энергетический сектор.

Трамп же призвал Европу использовать замороженные российские активы, которые с начала полномасштабного российского вторжения в Украину хранятся в Бельгии. Об этом журналистам рассказали источники, знакомые с телефонными разговорами между Трампом и лидерами Европейского Союза. Отмечается, что в Европе ищут способы использования активов РФ на помощь Украине, хотя ранее отказывались от такого шага из-за опасений, что это повредит репутации блока.

"Поиск Европой ответов на вызов Трампа иллюстрирует проблемы, с которыми сталкивается блок из 27 членов в координации ответа России после того, как США прекратили прямую военную помощь Украине. Это также показывает, как мало инструментов страны имеют или готовы использовать, чтобы причинить боль Москве. Несколько раундов санкций ЕС не смогли парализовать российскую военную машину, а европейское обещание приобрести американское оружие для помощи Киеву в обороне столкнулось с задержками в исполнении. Некоторые страны блока все еще зависят от российской нефти и газа", – акцентирует издание.

Ряд европейских дипломатов говорят, что Трамп выдвинул свои условия по санкциям и новым пошлинам, зная, что Европа их не выполнит. Это позволит ему избежать введения дополнительного давления на Россию. Журналисты пишут, что полный отказ от российской нефти на жесткие санкции против Китая и Индии является сложной задачей для Европы.

Президент Еврокомиссии сказала, что будет настаивать на ускорении реализации плана по прекращению закупки российского газа и нефти до 2027 года. Однако любые такие усилия столкнутся с сопротивлением от Венгрии и Словакии. В то же время издание отмечает, что тесные связи венгерского премьера Виктора Орбана с Дональдом Трампом могут сделать его более восприимчивым к давлению со стороны США.

Но российские энергоресурсы покупают и более крупные страны ЕС – Франция, Германия и Италия.

"Блок исключил возможность применения тарифов против Индии и Китая. Он предпочитает применять санкции к компаниям и лицам, которые нарушают его ограничения, а не использовать тарифы для давления на другие страны, как это делает Трамп. Ожидается, что в новый пакет санкций войдут ряд китайских компаний. Этим летом ЕС применил санкции к крупному индийскому нефтеперерабатывающему заводу, хотя новые санкции против индийских компаний маловероятны, поскольку Брюссель стремится заключить соглашение о свободной торговле с Индией", – говорится в материале.

Кроме того, ЕС рассматривает возможность использования части замороженных активов Центробанка РФ, общая сумма которых составляет 300 млрд долларов. Они состоят в основном из европейских, американских и британских государственных облигаций. Брюссель рассматривает возможность разблокировать часть этих средств, начиная с 2026 года.

Одно из предложений заключается в том, что Европа фактически предоставит Киеву активы в виде облигаций, гарантированных ЕС. Если Россия не выплатит Украине репарации после окончания войны, блоку придется решать, погашать эти облигации самостоятельно или конфисковать активы для выплаты Euroclear. Официальные лица считают, что это является наиболее вероятным вариантом.

The Hill пишет, что в Сенате США растет недовольство действиями Дональда Трампа, который не позволяет законодателям принять двухпартийный закон о санкциях против России и стран, которые покупают ее нефть.

Между тем издание Politico сообщило, что ЕС планирует усилить санкционные ограничения против Китая. В то же время авторы отмечают, что Трампу этого шага может быть мало.

