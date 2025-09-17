Правительство выделило 1 миллиард гривень на обустройство временного жилья для ВПЛ.

Кабинет министров принял ряд решений по усилению поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые выехали из прифронтовых общин и с территорий, где ведутся боевые действия. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Так, появились новая услуга для ВПЛ - медицинский уход для людей после эвакуации сразу в месте временного проживания ВПЛ. Отмечается, что такая возможность поможет стабилизировать состояние здоровья людей, которые вынужденно уехали из-за боевых действий. В случае необходимости - в течение 30 дней можно пройти лечение в медицинском учреждении.

Также премьер анонсировала новую социальную услугу проживания для ВПЛ из категории маломобильных граждан.

"Поставщик услуги, который принимает ВПЛ из числа маломобильных групп, не только обеспечивает койко-местом в месте временного проживания, но и оказывает помощь в ведении быта. Услуга предоставляется в софинансировании из государственного и бюджетов территориальных общин, из которых эвакуированы граждане", - написала Свириденко.

Кроме этого, правительство выделило 1 млрд грн субвенций на обустройство временного жилья для ВПЛ, чтобы органы местного самоуправления построили, восстановили или переоборудовали помещения. При этом все жилье должно быть приспособлено и для маломобильных категорий населения.

Свириденко отметила, что для общин Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Сумской и Херсонской областей финансирование работ может осуществляться в размере 100% за счет средств субвенции. Для всех других областей и г. Киева финансирование работ осуществляется в размере не более 50% за счет субвенции.

Также планируется дополнительная единовременная выплата для работающих переселенцев. Премьер сообщила:

"Правительство предоставит дополнительную единовременную выплату 2 000 грн к помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, которые непрерывно работали в течение шестимесячного периода".

Также ВПЛ из числа получателей льгот или жилищных субсидий на всей территории Украины, которые не получили средства от международных организаций, в частности на прифронтовых территориях, смогут приобрести твердое топливо на зиму. Средний размер выплат будет достигать 8 000 грн. На дополнительную поддержку смогут рассчитывать 32 000 домохозяйств. Выплаты осуществит Пенсионный фонд после завершения выплат международными организациями в ноябре-декабре.

Ранее УНИАН писал, какие выплаты ВПЛ 2025 будут действовать с 1 сентября, кто может получать финансовую поддержку, а какие категории потеряют такую возможность. В частности, какие преселенцы не имеют права на выплаты ВПЛ или могут быть их лишены, если получали ранее.

Внутренне перемещенные лица, которые потеряли жилье на временно оккупированных территориях, смогут получить помощь от государства в размере до 2 миллионов гривен на одного человека или семью, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. На старте программа будет доступна для ВПЛ, которые имеют статус УБД и людей, получивших инвалидность вследствие войны.

