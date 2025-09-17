Аренда жилья в Польше в среднем на 80-100% дороже украинской в долларовом эквиваленте.

Украинский рынок аренды жилья остается более доступным по сравнению с Польшей. В крупных городах Украины можно найти квартиру за 400-500 долларов, а у западного соседа аналогичное предложение стартует от 800 долларов.

Отмечается, что эксперты сравнили стоимость аренды в пяти крупнейших городах Украины (Днепре, Киеве, Львове, Одессе и Харькове) и Польши (Гданьске, Кракове, Познани, Варшаве и Вроцлаве), рассмотрев спрос и предложение на одно-, двух- и трехкомнатные квартиры.

"В Украине медианная стоимость аренды квартир в августе 2025 года выросла по сравнению с предыдущим годом. Для однокомнатных квартир средняя цена составляет около 300 долл. в месяц, для двухкомнатных - 420 долл., для трехкомнатных - 630 долл.", - говорится в сообщении.

Однокомнатные квартиры

В Украине дороже всего арендовать жилье во Львове - 432 долл., немного дешевле в Киеве - 408 долл. В Днепре и Одессе цены держатся на уровне 260-280 долл., а самые доступные варианты в Харькове - всего 108 долл.

В то же время в Польше аренда значительно выше. Так, медианная цена аренды жилья составляет 605 долл. В Варшаве однокомнатная стоит 689 долл., в Гданьске - 635 долл., тогда как в Кракове, Познани и Вроцлаве можно найти от 510 до 590 долл.

Двухкомнатные квартиры

В столице Украины "двушки" стоят в среднем 720 долл., во Львове дешевле - 501 долл. В Днепре и Одессе цены близки между собой - 360-370 долл., а в Харькове - самые низкие 168 долл.

При этом в Польше медианная цена составляет 780 долл. В Варшаве аренда достигает 891 долл., в Гданьске - 797 долл., а в Кракове, Познани и Вроцлаве - от 680 до 780 долл.

Трехкомнатные квартиры

Самые дорогие трехкомнатные в Украине наблюдаются в Киеве (1303 долл.), значительно дешевле во Львове (648 долл.). Между тем в Одессе и Днепре они стоят 450-500 долл., а в Харькове - 240 долл.

В Польше медианная цена составляет 970 долл. В Варшаве трехкомнатные обходятся в 1 161 долл., в Гданьске - 999 долл., тогда как в Кракове, Познани и Вроцлаве - 810-950 долл.

Аналитики отмечают, что по сравнению с прошлым годом, цены выросли на 15-25% в Украине, тогда как в Польше рост цен составляет 5-10%. При этом аренда в Польше в среднем на 80-100% дороже украинской в долларовом эквиваленте.

"Несмотря на рост цен, арендовать жилье в Украине все еще значительно дешевле, чем в Польше, но ориентиры арендаторов разные: украинцы больше ищут однокомнатные квартиры, а поляки - двухкомнатные", - резюмировали эксперты.

В Украине выросла цена на аренду жилья. Согласно исследованию DIM.RIA, самым дорогим регионом для аренды квартиры оставался Киев со средним ценником 19 тысяч гривень за однокомнатную квартиру.

По данным Госстата, в Украине средняя месячная плата за однокомнатную квартиру в августе составляла около 7,7 тысячи гривень, что на 6,8% больше, чем в декабре прошлого года.

