Враг рассматривает это направление как одно из приоритетных, отметил Маковский.

Российские оккупационные войска активно накапливают силы и применяют тактику малых групп на Купянском направлении. Штурмы там происходят ежедневно.

Такое заявление сделал в эфире телеканала "Эспрессо" заместитель командира сводного артиллерийского дивизиона бригады "Буревій" Национальной гвардии Украины Игорь Маковский. Он отметил, что ситуация там чрезвычайно напряженная. Несмотря на это, украинские защитники сдерживают продвижение противника.

"Если характеризовать все Купянское направление, то ситуация там очень напряженная. Враг рассматривает это направление как одно из приоритетных и стягивает все свои силы и средства, чтобы достичь цели, то есть войти на эту территорию и, соответственно, ее захватить", – пояснил Маковский.

Заместитель командира добавил, что оккупационные войска РФ применяют различные тактики. Враг пытается действовать малыми группами, чтобы собрать силы в определенных участках, а оттуда продвигаться дальше и прорывать украинские позиции.

"Вражеские штурмы происходят ежедневно. В зависимости от участков, которые удерживают различные бригады, интенсивность боевых действий меняется: иногда атаки являются более массированными, иногда менее активными, но полной тишины не бывает", – сказал он.

По словам Маковского, украинские защитники прилагают усилия, чтобы предотвратить продвижение оккупантов.

"И пока можно сказать, что им это удается. Впрочем, ситуация остается очень напряженной", – констатировал военный.

Война в Украине: ситуация на фронте

Спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Днепр", подполковник Алексей Бельский рассказал, что российские оккупационные войска инфильтрировались в Купянск Харьковской области. По его словам, сейчас в северной части города продолжается операция по блокированию и уничтожению оккупантов.

Накануне офицер батальона "Свобода" 4 бригады оперативного назначения НГУ Андрей Ильенко сказал, что осенняя битва за Донбасс находится в горячей фазе. Бои продолжаются на Добропольском выступе.

