Российские оккупанты понесли огромные потери благодаря действиям Сил обороны Украины.

Россия понесла огромные потери во время летней наступательной кампании и уже не имеет сил для проведения новых крупных наступлений. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время совместного брифинга с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой в Киеве.

"Четыре основных направления были выбраны Россией по всем документам, по всем данным разведок. И да, в принципе, мы не знали только последовательность, но это происходило. Наступление на Сумском направлении. Новопавловская операция. Покровская операция как одна из основных. И Запорожское направление. Это четыре по которым мы видели соответствующие данные", - отметил Зеленский.

При этом, россияне провалили Сумскую операцию.

Видео дня

"Они понесли большие потери, прежде всего, личный состав. Они на сегодня - я не знаю, что будет завтра (условное "завтра") - но на сегодня они отказались от этого направления. И перебросили свои средства и личный состав на другое направление. Я считаю, что там они понесли еще больше потерь", - добавил Зеленский.

По его словам, об этих потерях будет отдельно сообщено в течение ближайших суток.

"И останутся с двумя операциями. На наш взгляд, за счет удачных шагов украинских Вооруженных сил они потеряли много личного состава для того, чтобы нанести сильные, дополнительные эти две операции, о которых я уже сказал. Я думаю, что на сегодня у них не будет хватать сил для массовых операций", - подчеркнул Зеленский.

Война в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленький сообщил, что оккупанты на осенний сезон готовят еще две наступательные операции. По мнению президента, летняя наступательная кампания российских захватчиков пошла хуже, чем они ожидали.

Также мы приводили заявление Генерального штаба ВСУ, который тоже отмечал, что летняя наступательная операция российских захватчиков провалилась. Оккупанты не смогли захватить ни один крупный город Украины, зато с начала года потеряли более 290 тысяч своих солдат убитыми и ранеными.

Вас также могут заинтересовать новости: