Механизмы ОБСЕ и ООН, которые ранее были применены, показали свою неэффективность.

В Министерстве иностранных дел (МИД) скептически относится к идее отправки миротворцев ООН в Украину. Об этом спикер МИД Георгий Тихий заявил в ходе брифинга.

"То, что касается миротворческой миссии - это гипотетический разговор по состоянию на сейчас", - сказал Тихий.

Он напомнил, что глава МИД Андрей Сибига ранее отмечал, что механизмы ОБСЕ и ООН, которые ранее были применены для того, чтобы мониторить, например, режим прекращения огня или другие элементы достижения мира в Украине, уже показали свою неэффективность.

Видео дня

"Поэтому мы относимся скептически к применению механизмов ООН и ОБСЕ в рамках мирного урегулирования или режима прекращения огня. И министр часто подчеркивает, что нужно искать альтернативные механизмы, по меньшей мере, когда речь идет о режиме прекращения огня", - пояснил спикер МИДа.

Миротворцы ООН в Украине

Как сообщал УНИАН, председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок допустила развертывание миротворческих сил ООН в Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня в случае возможного перемирия с Россией.

По словам Бербок, для развертывания миротворческих сил в Украине надо, чтобы это поддержало большинство стран-членов ООН. Она подчеркнула, что иностранный контингент необходим для обеспечения устойчивого мира.

Вас также могут заинтересовать новости: