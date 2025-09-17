В первой половине сентября цены на рынке "на сутки вперед" (РСВ) обвалились до рекордно низкого уровня с начала 2025 года. Причины такой ситуации объяснил эксперт по энергетике Украинского института будущего, доктор экономических наук Андриан Прокип.

"Итак, в первой половине сентября цена на рынке на сутки вперед (РСВ) рекордно обвалилась. Вроде бы крупные потребители электрической энергии должны были бы радоваться этому факту, ведь в последние два месяца они трубили о своей глубокой обеспокоенности ценовой конъюнктурой. Производители электроэнергии, вполне естественно, не могут быть в восторге от падения цены. Но, кроме этого, начался шквал эмоций с обвинением в рыночных манипуляциях и потери трейдеров электроэнергии", - подчеркнул эксперт.

По словам Прокипа, ключевой причиной обвала стало избыточное предложение электроэнергии. "Прежде всего - рост доступных мощностей и избыточное предложение. В сентябре традиционно снижается спрос на электроэнергию из-за падения жары. Однако, солнечные электростанции еще остаются высокопроизводительными. Кроме этого, в середине августа состоялась ротация атомных энергоблоков, находящихся в ремонте, и доступная мощность АЭС выросла", - пояснил он.

И добавил, что именно избыток мощностей привел к рекордным объемам экспорта электроэнергии. "В августе Украина экспортировала 450,1 тыс. МВт-ч, что на 60% больше, чем в июле. Этот объем экспорта является рекордным с момента интеграции украинской энергосистемы в европейскую в 2022 году. В сентябре тенденция была еще более ярко выраженной", - отметил Прокип.

По его словам, падение индекса РДН стало болезненным для трейдеров, которые заключали контракты на Украинской энергетической бирже еще по августовским ценам.

"А взамен РДН обвалился. Вот это да! Как же так? Разве впервые? В прошлом году в сентябре тоже падал. Пора уже было в календаре это обвести красным", - отметил эксперт.

В то же время он подчеркнул, что главная проблема рынка заключается в отсутствии долгосрочных договоров на поставку электроэнергии.

"В большинстве (если не во всех) договоров цены привязаны именно к индексу РСВ с небольшим дисконтом. Это практика довольно нетипичная для рынков ЕС. И индекс РСВ, на котором представлена миноритарная доля торговли всей электроэнергии, не может выступать базой для ценообразования средне- и долгосрочных контрактов на поставку электроэнергии", - пояснил Прокип.

По его мнению, без изменения подходов к ценообразованию ситуации с убытками трейдеров и долгами на рынке электроэнергии будут повторяться.

"Частично, конечно, война стоит на пути формирования этого рынка. Но если не изменить ничего и не отвязать ценообразование от индексов РСВ, то такие ситуации будут регулярно повторяться", - подчеркнул Прокип.

