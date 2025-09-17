Перевод машины с бензина на газ может окупиться меньше, чем за год, но есть условия.

Минимальная сумма, необходимая для установки газобаллонного оборудования на авто, составляет около 12 тыс. гривен. Такая инвестиция может окупиться уже за 10 месяцев - но только если цены будут стабильными. Об этом говорится в материале портала Минфин.

Как отмечается, ездить на автогазе уже не столь выгодно, как несколько лет назад, когда это топливо было вдвое дешевле бензина. Однако пространство для экономии осталось до сих пор.

Для сравнения цен следует помнить также о том, что расход автогаза выше бензина. Поэтому для оценки "экономности" эксплуатации авто с ГБО применяют усредненный коэффициент 1,2.

Согласно актуальным ценам, за литр автогаза придется выложить 34,43 гривни. С учетом коэффициента 1,2 получим сумму 41,31 гривни. Ее уже будем сравнивать со стоимостью литра бензина, которая составляет 58,79 гривни.

Таким образом, владелец авто на газу может сэкономить 24,26 гривень на литре. Если брать средний пробег из расчета 500 километров в месяц, экономия составляет 1 213 гривень.

Следующий вопрос - сколько придется выложить за переоснащение машины с бензинового двигателя на газобаллонное оборудование. Установка оборудования 2 поколения для 4-цилиндровых двигателей будет стоить примерно 8 тыс. гривен, 4 поколения - 12-26 тыс. гривень, в зависимости от марки оборудования. Ценник на ГБО премиум класса будет ощутимым - это 30-40 тыс. гривень.

Дополнительные расходы также будут включать: сертификация авто с ГБО - около 3 тыс. гривень и перерегистрация в сервисном центре МВД и выдача нового техпаспорта - около 900 гривень.

То есть самый дешевый вариант "переобуть" машину с бензина на газ обойдется в 12 тыс. гривень. При высчитанной выше экономии 1 213 гривень в месяц модернизация автомобиля окупится уже через 10 месяцев. После этого владелец такого авто будет экономить разницу.

Но подобное возможно только в том случае, если цены будут оставаться стабильными. Если же газ будет дорожать или бензин - дешеветь, сроки окупаемости могут удлиняться.

Эксперты напоминают, что экономическая целесообразность езды на газе теряется, если его стоимость достигает 65% от стоимости бензина. Не исключено, что с увеличением акцизов на газ такое соотношение будет достигнуто.

Насколько выгодно приобрести электрокар в Украине

Еще один вид автомобилей, которые могут заменить традиционные бензиновые машины, сейчас пользуется популярностью среди отечественных водителей. Так, среди недорогих импортируемых из Китая марок в прошлом месяце 88% составили именно электромобили.

При этом для подпитки такой машины самым выгодным вариантом остается домашняя розетка. Особенно в случае наличия двухзонного счетчика электроэнергии. Зарядка электрокара будет медленной, но обойдется в цену порции кофе в киоске.

