Актеры играли вместе не в одном фильме.

Заслуженная артистка Украины Ирма Витовская-Ванца высказала свое мнение относительно скандала вокруг актера Константина Темляка, с которым она играла вместе в фильмах "БожеВільні", "Вкус свободы" и "Малевич".

В интервью LIGA Life Ирма отметила, что ей не пришлось общаться с коллегой в агрессивном состоянии. Наоборот, она может высказаться о Темляке только с лучшей стороны, но вместе с тем она не оправдывает его поступки.

"Я могу сказать только хорошие слова об этом человеке. Я не застала периода, в который происходили эти события. Эта ситуация требует профессионального разбора. Я знаю Костю с позиции прекрасного партнера, который строит роли. Я не знаю Костю с точки зрения алкогольных вещей - мы никогда не пили вместе. Я не знаю его частную жизнь. Я не знаю этого второго Костю", - поделилась актриса.

По словам Витовской, первые новости о ее партнере по съемкам стали для нее настоящим шоком, ведь она ни разу не видела Константина в таком состоянии.

"Когда это вышло. У меня был шок, что это два разных человека. Один, которого я знаю, а этот какой-то не такой. Я видела видео и я просто не хотела дальше смотреть. Это человек, который очень пьян или под веществами совершает скотство - это не Костя, которого я знала", - призналась Ирма.

Напомним, что недавно Константин Темляк отказался от награды "Золотая дзига" на фоне обвинений в домашнем насилии.

