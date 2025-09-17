Некоторые дети растут в токсичной среде, что может оставить травму.

У каждого человека детство проходит по-своему. Все зависит от родителей и воспитания. Бывает, что с виду заботливые и обаятельные родители за закрытыми дверями ведут себя совершенно иначе.

В то же время некоторые дети могут сталкиваться с газлайтингом. В детстве это сложно заметить, однако во взрослом возрасте могут всплывать травмы, полученные от родителей.

Что такое родительская травма и как себя ведут токсичные отцы и матери - далее в материале. Ранее мы рассказывали, как мат влияет на здоровье человека.

Видео дня

Что делают токсичные родители

Издание Parade поговорило с психологом, доктором Джейми Цукерман. Она раскрыла, как узнать, токсичны ли ваши родители. Психолог назвала главные нюансы, на которые нужно обратить внимание. В первую очередь она углубилась в понятие газлайтинга.

"Газлайтинг - это тактика психологического манипулирования, при которой кто-то намеренно и стратегически заставляет вас сомневаться в ваших собственных воспоминаниях о событиях и восприятии реальности, чтобы избежать ответственности за свои действия. Это способ получения контроля и власти над другим человеком, заставляя его сомневаться в своей реальности и правде до такой степени, что он становится зависимым от него, чтобы определять реальность от его имени", - говорит доктор Цукерман.

Если вы ответите положительно на семь следующих вопросов, значит вас скорее всего воспитывал газлайтер. Однако все ситуации индивидуальны и дать четкое разъяснение может только специалист при личной консультации.

Представляли ли ваши родители посторонним совершенно иную версию себя?

Обычно такие отцы и матери на публике показывают "идеальный" образ, но полностью меняются дома.

По словам Цукерман, газлайтеры намеренно поддерживают образ заботливого, поддерживающего, любящего родителя. Такой резкий контраст может очень сбивать с толку ребенка.

Часто ли вы чувствовали себя растерянным после разговоров с родителями в детстве?

Постарайтесь вспомнить свое детство. Были ли вы во время общения с близкими растерянными, полными сомнений и с чувством вины.

"Многие люди, столкнувшиеся с этим, сообщают, что чувствуют себя так, будто "сходят с ума" из-за этой тактики, особенно если она используется постоянно в отношениях", - сказала психолог.

Следующий вопрос касается того, какие фразы говорят токсичные родители.

Перекладывают ли они на вас вину, говоря: "Ты заставил меня кричать!" или "Посмотри, что ты заставил меня сделать!"?

Если опекуны или родители обвиняют вас в своих вспышках гнева или плохом поведении, это является классическим приемом, который называется перекладыванием вины.

"Это стратегический способ для родителя, использующего газлайтинг, избежать ответственности за свое деструктивное или оскорбительное поведение, поддерживая идею, что во всем виноват ребенок. Это говорит ребенку, что он недостоин его любви, и позволяет ему контролировать его эмоции и поведение", - объяснила Цукерман.

Такие фразы вынуждают ребенка чувствовать, что ему приходится "ходить по лезвию ножа", чтоб контролировать эмоции родителей.

Выросли ли вы, сомневаясь в своих суждениях или реальности?

Хронические газлайтеры стремятся контролировать мышление ребенка. Они подчеркивают его неспособность доверять своим суждениям, восприятию и взглядам остальным людей.

Такие родители часто переписывают историю в угоду своей версии событий, заставляя детей сомневаться в собственной памяти и восприятии. Будь то отрицание того, что они когда-либо говорили что-то обидное, или перекладывание вины на кого-то другого, цель всегда одна: избежать ответственности и сохранить контроль.

Они когда-нибудь говорили что-то вроде: "Почему ты не можешь быть больше похож на своего брата?"

Такие сравнения говорят не о фаворитизме. Это манипулятивная тактика, которая формирует самовосприятие ребенка.

"Социальное сравнение братьев и сестер часто является еще одной формой контроля, которую токсичные родители используют, чтобы способствовать формированию образа личности своих детей, созданного ими самими. Подумайте об этом, как о противопоставлении "золотого" ребенка "проблемному", создавая у них чувство стыда, вины и неуверенности", - добавила психолог.

По ее словам, такие постоянные сравнения удерживают детей в фиксированных ролях и заставляют их чувствовать себя недостаточно хорошими.

Вас наказывали или ограничивали за самоутверждение или высказывание своего мнения?

Если вас каждый раз наказывали, критиковали или подавляли при попытках самоутвердиться и стать независимым, это признак контролирующего и газлайтерского поведения.

Родители часто рассматривают такие вещи, как независимость или мнение ребенка, не как здоровое развитие, а как угрозу.

"Для ребенка, растущего в такой среде, любые шаги к автономии (например, собственное мнение, цели, ценности, выбор) рассматриваются как отказ, отвержение и окончательная потеря контроля и власти над ребенком", - объясняет она.

Чтоб предотвратить это, родители наказывают детей за индивидуальность и автономию.

Искажали ли ваши родители факты или лгали, чтобы избежать ответственности?

Попытки избежать ответственности и вины являются не просто сигналом о нечестности - это эмоциональные манипуляции.

"Искажение фактов и реальности с единственной целью - избежать ответственности - ключевая функция газлайтинга", - подытожила доктор Цукерман.

Вас также могут заинтересовать новости: