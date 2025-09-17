На западе страны погода начнет стабилизироваться.

В середине недели, 18 сентября, в Украине ожидается констрастная погода. Дожди покинут западные и большинство северных областей и сместятся на восток. мокро будет также по всему югу, в большинстве центральных областей и местами на севере. Температура в большинстве областей будет не выше +16°...+20°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +9°, днем +19°.

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +7°, днем +20°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +19°.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +8°, днем +19°.

В Тернополе 18 сентября ночью будет +8°, днем +19°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +19°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +19°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +8°, днем +19°, практически безоблачно.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +19°.

В Виннице завтра будет +9°...+18°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг ночью будет +9°, днем +19°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+18°, облачно с прояснениями, дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +10°, днем +18°, облачно с прояснениями, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +18°, облачно с прояснениями, дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +11°...+16°, дождь.

В Одессе 18 сентября - облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +21°, дождь.

В Херсоне в четверг ночью будет +12°, днем +19°, пасмурно, дождь.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, дождь, ночью +11°, днем +20°.

В Запорожье температура ночью +12°, днем +17°, пасмурно, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +18°, облачно с прояснениями, дождь.

В Харькове - пасмурно, дождь, температура ночью +10°, днем +17°.

В Днепре температура ночью будет +11°, днем +18°, пасмурно, дождь.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, дождь, +14°...+18°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +14°, днем +21°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +13°, днем +21°.

18 сентября - какой праздник, приметы погоды

18 сентября - день Елизаветы предсказательницы. В память того, что святая Елизавета предсказала пресвятой Деве Марии рождение Христа, этот день считается счастливым для предсказаний. По приметам, если в лесу много рябины - осень будет дождливая, а мало - сухая. Чем суше и теплее сентябрь, тем позднее приход зимы. Гром в сентябре предвещает теплую осень и снежную зиму. Если листья берез начинают желтеть с верхушки - весна будет ранняя, снизу - поздняя.

