Животное не может сказать "я тебя люблю", так как же узнать о его чувствах?

Когда вы возвращаетесь домой, ваш пес безумно радуется и с нетерпением ждет, чтобы вы его покормили. Кем он вас видит в таком случае - лучшим другом или просто "доставкой еды"? Ответить на этот вопрос попыталось Science Focus.

Издание отметило, что в научных публикациях о животных нет слова "любовь", ведь исследователей приучали избегать антропоморфизма, то есть не использовать человеческие термины вроде "любовь", описывая чувства животных. В науке долго осуждали такие подходы, поэтому вместо "личность" говорили "темперамент", вместо "оптимизм" - "позитивное когнитивное предубеждение".

Однако в последнее время эта жесткая позиция ослабевает - и из-за удобства отдельных терминов, и из-за эволюционных аргументов, что животные небезосновательно похожи на людей.

Как же распознать у собак такое человеческое понятие, как "любовь"? Какие именно признаки можно обнаружить у животного, которое не может словами сказать: "Да, я тебя люблю"?

В статье говорится, что ответ на эти вопросы дают две группы показателей: поведенческие (что собаки делают похожего на любовь) и физиологические (когда их тело меняется так же, как и человеческое, во время проявления этой вероятной любви).

Собаки, как и дети, проявляют привязанность из-за тревоги разлуки: они грустят, нервничают, а иногда даже ведут себя агрессивно, когда хозяин уходит из дома. Это преувеличенное проявление привязанности, которую еще описывают как связь между матерью и ребенком.

Исследования также показали, что собаки чувствительны к нашим эмоциям: подходят, когда мы плачем или расстроены. На первый взгляд, это любовь, однако ученые спорят, это животные нас утешают или реагируют на гормоны и странные звуки.

В то же время "поцелуи" при встрече могут быть не только проявлением нежности: у волков это еще и просьба поделиться едой после охоты.

Физиологические исследования добавляют доказательств. В небольшом эксперименте собакам и людям в тесной связи ставили датчики сердечного ритма. Когда пары разделяли, а затем снова воссоединяли - пульс у людей и собак снижался синхронно.

Также большую роль играет окситоцин - "гормон привязанности". Он повышается и у людей, и у собак при взгляде друг на друга. Чем сильнее связь, тем большее количество гормона выделяется. Даже простое присутствие хозяина повышает его уровень у пса.

МРТ мозга собак также показало активность в центре вознаграждения, когда они слышат голос хозяина или видят любимую еду.

Конечно, собаки прекрасно учатся ассоциациям: вы даёте еду - и они понимают, что вы её источник. Но это не манипуляция, а разумная стратегия выживания.

