США решительно выступают против официального признания Палестины.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер официально признает Палестину как государство в эти выходные после завершения государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию. Об этом пишет The Times.

Отмечается, что он отложил это заявление до отъезда Трампа из-за опасений, что в противном случае этот вопрос может стать главной темой пресс-конференции с участием двух политиков в четверг в Чекерсе.

Великобритания продолжит этот процесс до заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе. Великобритания, Франция, Канада и Австралия входят в число стран, которые, как ожидается, признают Палестину на этой ассамблее.

Видео дня

США решительно выступают против официального признания Палестины, и Трамп ранее предупреждал, что это послужит на руку ХАМАС.

Важно, что разногласия между Великобританией и США по этому вопросу остры. Министр иностранных дел Иветт Купер заявила, что военное нападение Израиля на город Газа было "совершенно безрассудным и ужасающим". Она сказала:

"Это лишь приведёт к новому кровопролитию, гибели ещё большего числа невинных мирных жителей и поставит под угрозу оставшихся заложников".

В отличие от этого, госсекретарь США Марко Рубио, присоединившийся к визиту Трампа в Лондон, на этой неделе выразил свою поддержку Израилю. Он заявил, что официальное признание Палестины как государства сделает мир менее вероятным.

В июле Стармер изложил планы Великобритании признать Палестину в связи с растущей обеспокоенностью правительства ухудшением ситуации в секторе Газа. Он сказал, что Великобритания признает Палестину, если Израиль не достигнет соглашения о прекращении огня, не возьмёт на себя обязательство придерживаться решения о создании двух государств и не чётко не аннексирует оккупированный Западный берег.

Отмечается, что давление со стороны Лейбористской партии растёт - треть кабинета министров уже давит на премьер-министра с требованием признать Палестину. Более 130 депутатов от Лейбористской партии подписали письмо в его поддержку.

Стармер заявил, что "сейчас настал момент действовать", поскольку ситуация в Газе означает, что необходимость признания палестинского государства оказалась "под давлением, как никогда раньше".

Планы по признанию Палестины

Ранее Генеральная Ассамблея ООН одобрила Нью-Йоркскую декларацию, которая предусматривает создание Палестинского государства. За соответствующее решение проголосовали 142 из 193 государств-членов ООН.

Против декларации проголосовал Израиль вместе с девятью другими странами - Аргентиной, Венгрией, Микронезией, Науру, Палау, Папуа-Новой Гвинеей, Парагваем, Тонгой и Соединенными Штатами. 12 государств воздержались.

Вас также могут заинтересовать новости: