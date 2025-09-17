Певец рассказал, почему делает исключение Данилко.

Иво Бобул затронул тему целесообразности исполнения украинскими артистами русскоязычных песен. В частности певец высказал свое мнение о Верке Сердючке.

В интервью Суспільне Культура Бобул отметил, что в целом не воспринимает такую позицию исполнителей, но делает единственное исключение Верке Сердючке.

"Ну, я вообще я не понимаю. Хотя один человек меня смущает. Я люблю этого человека и за его творческий путь, потому что она сама себя сделала, это Верка Сердючка. Я понимаю, что у нее есть много репертуара, которые будут звучать только на русском языке, переделать то невозможно. Можно сделать, но как оно пойдет, никто не знает. Может не будет такого колорита, то я не знаю", - пояснил свое мнение артист.

Вместе с тем Иво выразил свои надежды относительно того, что Данилко изменит свое решение и все же переведет русскоязычные хиты на украинский. Он отметил, что процесс переработки песен действительно не из легких и, по его мнению, артисту надо дать на это время.

"Ну я думаю, что может он (Андрей Данилко - УНИАН) переделает еще. Ну ему тяжело сейчас, это спектакль такой его. И он и так уже больше украиноязычный. Он мудрый парень, думаю, что у него все получится", - заявил Иво Бобул.

В том же интервью Бобул успел нарваться на критику из-за пренебрежительного отношения к ведущей. Зрители заметили определенную "звездность" в артисте.

