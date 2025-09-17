Певица вспомнила токсичные отношения с мужчиной, который был на 20 лет старше ее.

Известная украинская певица Екатерина Бужинская поделилась откровением. Она призналась, что в 18 лет была вынуждена сделать аборт из-за принуждения первого мужа.

В интервью Маричке Падалко Бужинская рассказала, что первый ее муж, продюсер Юрий Квеленков, который был на 20 лет старше ее, довольно властно относился к молодой певице. Когда девушка забеременела от него, партнер заставил ее избавиться от ребенка, объясняя это тем, что она "потолстеет и что-то произойдет с ее голосом из-за гормональных изменений".

"Я хотела родить и я вот даже чувствовала, у меня очень хорошая интуиция, что у нас будет с ним мальчик. Почему-то мне так казалось. И мне кажется, если бы тогда он не заставил меня избавиться от ребенка, то мы возможно мы с ним жили бы всю жизнь. Потому что, когда я выходила за него замуж, я хотела, чтобы он был для меня единственный на всю жизнь. Я очень искренне его любила", - вспомнила Екатерина.

Артистка призналась, что даже никому не могла рассказать о боли, которую переживала в юном возрасте, ведь муж запретил ей это делать, изолировав от близких людей.

"Он запретил мне рассказывать подругам. Он меня закрывал дома, чтобы я ни с кем не общалась, чтобы я маме не сказала об этом. Потому что если бы я сказала маме, этот ребенок был бы. Это моя ошибка, я должна была. Но он для меня был таким авторитетом. И я его не боялась, но я ему очень верила. То есть если бы мне сказали: "Отдай ему свое сердце, ему надо", я бы отдала. Я его очень искренне любила", - заявила Бужинская.

По словам Екатерины, от отчаяния она даже раздумала уйти в монастырь, ведь не могла простить себе содеянного. В результате, она решилась на развод с мужем, который при этом всем еще и изменял ей.

"Ну, я сказала, что, видимо, будем разводиться, потому что я не могу терпеть его измены... Ну, я не могла простить ему его поведения. Я не знаю, почему так происходило, но те женщины, с которыми он где-то там встречался, они мне звонили и гордились. Они говорили: "А вы знаете, с кем я была? С мужем Екатерины". Я плакала, я говорю: "У меня концерты. Зачем ты это делаешь? Как мне выходить к людям?". Тогда, ну, мне казалось, что все же моя жизнь закончилась. Он начинал на меня еще кричать и делать меня виноватой", - рассказала певица.

Артистка отметила, что уже давно простила первого мужа и вовсе не держит на него обид. Наоборот, она даже благодарна ему за то, что сделал ее сильнее.

Не так давно Екатерина Бужинская представила клип, созданный за два часа с помощью ИИ.

