Введение нового вида помощи планируется с 1 января 2026 года.

Правительство одобрило законопроект, который предусматривает введение базовой социальной помощи вместо нескольких видов государственных выплат.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. По его словам, законопроектом предлагается с 1 января 2026 года трансформировать государственную социальную помощь малообеспеченным семьям в базовую социальную помощь и объединить отдельные виды государственной помощи.

"Предполагается, что базовая социальная помощь будет предоставляться наиболее уязвимым категориям населения как основное средство преодоления бедности и реагирования на сложные жизненные обстоятельства", - отметил Мельничук.

Видео дня

Размер базовой социальной помощи предлагается определять как разницу между совокупным размером базовой величины для всех членов семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи.

Размер базовой величины для семьи предлагается определять на уровне 100% такой базовой величины для первого члена семьи (уполномоченного представителя семьи) и 70% такой величины - для каждого следующего члена семьи, в соответствии с которыми рассчитывается помощь.

Для каждого ребенка в возрасте до 18 лет и лица с инвалидностью I или II группы размер базовой величины предлагается определять на уровне 100% такой базовой величины.

Согласно законопроекту, право на базовую социальную помощь имеют семьи, которые постоянно проживают на территории Украины, и которые имеют среднемесячный совокупный доход ниже размера базовой величины для семьи.

Базовая величина - величина, которая применяется для расчета размера базовой социальной помощи и утверждается законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год, исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного бюджета. При этом размер этого показателя не может быть ниже размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Базовая социальная помощь - что известно

В июле 2025 года стало известно, что Министерство социальной политики планирует ввести новый вид социальной помощи с единым подходом к ее назначению. С июля продолжался эксперимент для имеющихся получателей социальных выплат.

Его цель - назначение выплат по единому принципу одной помощи, которая объединяет несколько действующих. Тогда отмечалось, что размер базовой величины составит 4 500 гривен.

Вас также могут заинтересовать новости: