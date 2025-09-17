Вдохновляйтесь трендами верхней одежды на осень 2025 года.

С наступлением осени температура постепенно падает. Пока до холодов и теплых пальто еще далеко, легкая куртка - оптимальный вариант для первых прохладных дней. Среди актуальных тенденций этого сезона заметна общая тенденция "чем больше, тем лучше" - будь то фактура, объем или крой, пишет издание RealSimple. Читайте далее, чтобы узнать, какую куртку купить на осень.

Модные куртки осень 2025 - какие модели в тренде

Персональные стилисты рассказали о главных трендах осенних курток, чтобы помочь подобрать идеальный вариант для вашего гардероба.

Замшевые куртки. Замша остается одним из ключевых материалов для осенних образов. По словам сертифицированного стилиста Дайан Бойер, в этом сезоне замшевые блейзеры, бомберы, тренчи, а также модели с бахромой в стиле 70-х и вестерн особенно актуальны. Стиль бохо-шик продолжает оставаться в моде, а текстура замши и ее осенняя цветовая гамма (насыщенные коричневые, бежевые и карамельные оттенки) делают ее идеальным выбором для этого времени года. И теперь вы знаете, какой цвет куртки сейчас в моде.

Длинный тренч. Тренч, популярный в 90-х и нулевых, возвращается на модные подиумы, чему способствует ностальгия по эпохе Y2K. VIP-стилист Дина Соломон отметила, что длинные и укороченные модели тренчей представлены в коллекциях Burberry, Bottega Veneta и The Row. По ее мнению, тренч объединяет в себе элегантность Одри Хепберн и городской стиль Верхнего Ист-Сайда, что делает его универсальной верхней одеждой на осень.

Объемный бомбер. В этом сезоне бомберы трансформировались от приталенных байкерских моделей к свободным силуэтам с отделкой из овчины. Персональный стилист Сабрина Морин объяснила, что такие куртки легко превращают повседневные образы с джинсами и футболкой в стильные комплекты. По ее словам, бомбер оверсайз стал символом непринужденной силы и уверенности, что подтверждается его популярностью на подиумах и уличной моде, а также ростом интереса к кожаным изделиям после Недели моды.

Куртки из искусственного меха. Эта осень подчеркивает принцип "чем больше, тем эффектнее", что идеально отражают куртки из искусственного меха. В сезоне осень-зима 2025 дизайнеры сделали ставку на свободные модели в стиле "йети", демонстрирующие яркий гламур и индивидуальность. Пушистая верхняя одежда доминировала на подиумах Нью-Йорка, Лондона, Милана и Парижа, закрепив статус одного из главных акцентов сезона.

Куртки с воротником-трубой. Модели с воротником-стойкой или "водолазкой" стали одним из заметных трендов осенней верхней одежды. По наблюдению стилистов, эти куртки получили признание как в высокой моде, так и в уличной, и были представлены в коллекциях Chloé, Burberry, Khaite, Hermès и Coach. Дизайнеры предложили варианты от укороченных кожаных моделей до объемных бушлатов.

Куртки-амбары. В рамках тренда prep куртка-амбар, ранее считавшаяся рабочей, вновь оказалась в центре внимания. Стилисты отмечают, что она сочетает строгий и элегантный вид, и ее с удовольствием носят знаменитости, включая принцессу Кейт, Хейли Бибер и Кэти Холмс. Материалы могут быть как практичными, водонепроницаемыми, так и просто эффектными, делая куртку универсальной для повседневного и стильного образа.

Клетчатые узоры. Клетка традиционно ассоциируется с осенью, но в этом сезоне она проявляется особенно ярко. Персональные стилисты отмечают, что клетка встречается на тренчах, блейзерах и пальто, в различных вариациях – от классических верблюжьих и черных оттенков до мягких сиреневых и зеленых тонов. По их словам, популярность узора поддерживается культурными трендами, включая эстетику "старые деньги" и "темная академия", что делает клетку визуальным кодом сезона.

Укороченный тренч. Хотя длинный тренч остается в моде, укороченные модели приобретают популярность за счет легкости и компактности. Стилисты подчеркивают, что укороченный тренч сохраняет классический шарм длинной модели, но при этом создает более структурированный и стильный образ. Он легко сочетается с брюками строгого кроя или платьями, становясь гармоничной частью образа, а не просто верхней одеждой.

Напомним, ранее УНИАН писал, что в моду вернулись лоферы из 90-х и необычные модели "Мэри Джейн".

