Козак является одним из давнейших соратников Путина. Они работали вместе еще в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-х годах.

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак ушел в отставку.

Как сообщили росСМИ со ссылкой на источники, политик написал заявление об уходе по собственному желанию еще на выходных. По некоторым данным, он продолжит свою деятельность в бизнесе, однако что это будет за бизнес, не уточняется.

Также СМИ сообщили, что Козак был готов уйти от российского диктатора Владимира Путина еще в 2022 году, после вторжения в Украину.

Видео дня

В августе издание New York Times писало со ссылкой на источники, что Козак - единственный чиновник из близкого окружения Путина, который открыто говорил о несогласии с войной против Украины. Именно по этому сразу после начала войны Путин убрал Козака из украинского направления работы и исключил из информационной повестки.

А в августе этого года диктатор закрыл два кремлевских управления, которые курировал Козак, который в 2025 году предложил Путину начать мирные переговоры с Украиной.

Интересно, что Козак является одним из наиболее давних соратников Путина. Они работали вместе еще в петербургской мэрии в 1990-х годах. С начала нулевых Козак занимал различные высокие должности в кабинете министров и Кремле.

Примечательно, что Козак родом из Кировоградской области и в свое время окончил Винницкий политехнический институт.

Другие кадровые решения Путина

Несколько месяцев назад Путин уволил командующего Сухопутными войсками РФ и отправил его к Шойгу. Примечательно, что Олег Салюков находился на этой должности с 2014 года.

Вас также могут заинтересовать новости: