По словам министра экономики Словакии, полное прекращение поставок из России будет представлять риск.

Министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что ее страна будет сопротивляться из-за давления со стороны президента США Дональда Трампа по сокращению импорта российской нефти и газа, пока государство не будет иметь достаточно альтернативных источников поставок, передает Bloomberg.

"Прежде чем мы сможем полностью взять на себя обязательства, нам нужно создать соответствующие условия, иначе мы рискуем серьезно повредить нашей промышленности и экономике", - отметила она.

По словам министра, сначала нужно создать достаточную инфраструктуру для поддержки альтернативных маршрутов.

Сакова добавила, что она четко выразила позицию Словакии во время переговоров с министром энергетики США Крисом Райтом в Вене на этой неделе. Политик подчеркнула, что представитель администрации Трампа понял ее и признал, что США должны активизировать энергетические проекты в Европе.

Она отметила, что правительство в Братиславе готово остановить сотрудничество с РФ в энергетической сфере, если будет иметь достаточную инфраструктуру для транспортировки объемов.

"Если у нас есть альтернативный маршрут и пропускная способность достаточная, Словакия не имеет проблем с диверсификацией", - заверила Сакова.

В то же время министр подчеркнула, что полное прекращение поставок из России будет представлять риск, ведь Словакия находится в конце альтернативных маршрутов поставок с Запада.

Вопрос импорта российской нефти - последние новости

Ранее министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока ответил на призыв Трампа прекратить импорт российской нефти. По его словам, США с большим пониманием относятся к импорту российского газа и нефти Венгрией и Словакией, чем Европейский Союз.

Бока отметил, что Будапешт поддерживает "прямой контакт" с Вашингтоном по этому вопросу, а не "через прессу".

В то же время бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что Венгрию и Словакию заставят отказаться от российской нефти. Он подчеркнул, что это не те страны, которые определяют, что происходит в Европе и мире.

"При всем уважении к Венгрии и Словакии, все-таки они не являются ключевыми странами, которые определяют то, что происходит в Европе и в мире. И я думаю, что, если уж прислушаются к просьбам, скажем так, Трампа, некоторые значительно более важные игроки в мире, то уже Венгрия и Словакия вынуждены будут это сделать", - подчеркнул Огрызко.

