Глава государства подчеркнул, что в год Украина тратит на войну $120 млрд, но украинский бюджет покрывает лишь половину этой суммы.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, сколько Украине будет не хватать денег, если война продолжится в 2026 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время совместного брифинга с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой в Киеве.

"Во время войны, цена этой войны, например, на сегодня, и какой у нас есть вызов - цена на один год составляет $120 млрд", - отметил Зеленский.

Видео дня

По его словам, половина этой суммы ($60 млрд) поступает из украинского бюджета.

В то же время, как подчеркнул президент, "еще 60 млрд грн я должен найти в следующем году".

"Я надеюсь, что мы завершим эту войну, но в любом случае, план "А" заключается в том, чтобы завершить. План "Б" - это 120 млрд. Поэтому, это большой вызов", - подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что не говорит, что эти средства, такая большая сумма, понадобится в мирное время, например - в условиях введения режима прекращения огня или действия надежных гарантий безопасности в первые 10 лет.

Война в Украине: новости

Как сообщал УНИАН, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов утверждает, что Украина за один день тратит на войну около $172 млн (7 млрд грн).

Ранее бывший финансист Morgan Stanley и Bank of America Крейг Кеннеди заявил, что РФ тратит на войну против Украины вдвое больше, чем ее расходы на оборону, заложенные в федеральном бюджете. Если война затянется еще на некоторое время, эта схема рухнет и Кремль не сможет оплачивать потребности армии.

Вас также могут заинтересовать новости: