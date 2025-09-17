Андрей Садовой ожидает, что правоохранители выяснят, кто и зачем это сделал.

В кабинете мэра Львова Андрея Садового нашли прослушивающее устройство. Об этом в Telegram рассказал сам городской голова.

В обнародованном видео он показал, где именно было вмонтировано устройство.

По словам Садового, мобильный телефон начал "глючить", и его вместе с зарядным блоком отдали в ремонт своим специалистам.

"Они это вскрыли и обнаружили прослушивающее устройство, вмонтированное (в блок), карту памяти, сим-карту. И возникает вопрос: а кто это сделал?", - отмечает мэр Львова.

Он надеется, что правоохранители выяснят это.

"Если это сделали какие-то иностранные специальные службы, то, конечно, СБУ и наши контролирующие органы, которые этим занимаются, должны сработать. Если это сделали украинцы, кто-то из украинских спецслужб, здесь у меня есть вопрос: зачем делать такую "халяву"? Я бы хотел, чтобы было расследование, чтобы руководство СБУ и все, кто этим занимается, дали мне ответ: что это такое", - прокомментировал Садовый.

В кабинете Залужного нашли прослушивающие устройства

В 2023 году в кабинете в то время главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного обнаружили прослушивающие устройства. Средства нашли, когда готовили кабинет к работе. По данным СМИ, устройства для прослушивания также были найдены и у сотрудников Залужного.

Комментируя эти находки, Залужный рассказал, что "прослушка" была установлена в кабинете, в котором он давно не был, и где планировалась встреча в ближайшее время.

Он расценил эту историю "как войну".

Вас также могут заинтересовать новости: