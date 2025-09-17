Европа недовольна агрессивным курсом израильского правительства.

Европейская комиссия предложила странам-членам ЕС ввести санкции против Израиля и отменить торговые льготы из-за военной операции в секторе Газа и политики израильского правительства в отношении Западного берега реки Иордан. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы предлагаем ввести санкции против экстремистских министров и агрессивных поселенцев, а также приостановить торговые льготы для Израиля. И приостановить двустороннюю поддержку Израиля, не влияя на нашу работу с израильским гражданским обществом", - говорится в заявлении.

Она подчеркнула, что необходимо прекратить "ужасные события, которые ежедневно происходят в Газе". В частности фон дер Ляйен призвала к немедленному перемирию между Израилем и ХАМАС, обеспечению беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в сектор Газа и к освобождению всех заложников, которых удерживает ХАМАС.

"Мы также остаемся непоколебимым сторонником двугосударственного решения, которое подрывается недавними действиями израильского правительства по поселениям на Западном Берегу", - отметила президент Еврокомиссии.

Как писал УНИАН, в понедельник израильская армия начала наземную операцию по установлению полного контроля над городом Газа в Палестине. Правительство Израиля заявило, что главной целью этих действий является уничтожение террористической группировки ХАМАС, которая до начала текущей войны была фактической властью в Секторе Газа.

Параллельно с боевыми действиями в Секторе Газа Израиль продолжил политику колонизации Западного Берега реки Иордан - восточной части так называемой Палестинской автономии. Весной правительство Израиля дало добро на создание 25 новых израильских поселений на этой территории. В июле израильский парламент принял необязательную резолюцию с призывом к правительству официально аннексировать Западный Берег.

В сентябре министр финансов Израиля предложил аннексировать 82% территории Западного Берега в ответ на планы европейских стран признать Палестину как независимое государство. На этом фоне премьер-министр Биньямин Нетаньяху одобрил очередное расширение израильских поселений на Западном Берегу, заявив: "Не будет никакого палестинского государства".

