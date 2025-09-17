Согласно устоявшимся правилам, к королю не принято прикасаться без его инициативы.

Президент США Дональд Трамп в ходе посещения Виндзора похлопал по спине короля Великобритании Чарльза III. Два таких эпизода попали в кадры американских телеканалов, которые вели трансляцию военной церемонии в замке.

А потом Трамп опередил короля и прошагал вперёд, беседуя с одним из королевских гвардейцев.

Стоит отметить, что прикосновение к монарху Великобритании считается грубым нарушением королевского этикета.

Согласно устоявшимся правилам, к королю не принято прикасаться без его инициативы. Исключение - рукопожатие, если сам монарх протягивает руку. В остальных случаях считается правильным ограничиться лёгким поклоном или кивком головы.

Визит Трампа в Великобританию

Ранее аналитики писали, 3-дневный визит Трампа для британской королевской семьи станет настоящим испытанием.

"Король Чарльз III не любитель светской беседы.. Камилла не разделяет гламурный стиль, как Мелания. Это не самая удачная комбинация, поскольку Трамп любит, чтобы его обхаживали. А Чарльз III этого не может", - рассказал сотрудник дворца.

Утверждалось, что из-за этого король делает ставку на дипломатическое обаяние принцессы Уэльской Кейт Миддлтон.

