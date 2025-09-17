Украинские фермеры все еще снижают цены на картофель: сколько уже стоит килограмм

Отмечается, что роста цен пока не стоит ожидать.

Цены на картофель в Украине продолжают постепенно снижаться. Главной причиной удешевления стал старт уборочных работ в основных регионах производства и, как следствие, увеличение поставок овоща поздних сортов на рынок.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что на сегодняшний день отпускные цены на картофель находятся в пределах 9-16 грн/кг ($0,22-0,39/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

При этом фермеры отметили, что покупатели стали более избирательны при покупке картофеля, выбирая овощ крупного и среднего калибра высокого качества.

На данный момент картофель в Украине уже стоит в среднем на 18% дешевле, чем годом ранее. При этом указано, что рассчитывать на рост цен в ближайшее время не стоит, потому что овоща довольно-таки много.

Цены на картофель в супермаркетах Украины

В АТБ овощ можно купить по 12,95 грн/кг.

В Varus картошку отдают по 14,50 грн/кг.

При этом в Сильпо цены стартуют от 18 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены в Украине на овощи, фрукты и ягода за неделю изменились. Так, подорожала белокочанная капуста. Также снижение предложения помидоров из открытого грунта привело к их подорожанию

При этом президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник считает, что в Украине больше не будет дешевых яблок.

