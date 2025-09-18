С этими автомобилями могут возникнуть определенные трудности.

Японские автомобили в основном имеют репутацию самых надежных на рынке, однако есть три марки, которые у 2025 вызывают сомнения. Об этом пишет GOBankingRates.

Nissan

В течение последнего года упоминания об этой марке в новостях были негативными.

В частности, в мае CBS News написало, что Nissan увольняет 15% своих сотрудников по всему миру, а именно около 20 тысяч человек после того, как в прошлом году компания потеряла 4,5 миллиарда долларов.

"Nissan столкнулся с рядом проблем с трансмиссией CVT, которые продолжают беспокоить компанию по сей день. Владельцы жалуются на рывки, проскальзывание или необходимость полной замены гораздо раньше, чем это должно быть", - рассказал Алекс Блэк из платформы автомобильных исследований EpicVIN.

Infiniti

Эта марка страдает от проблем с надежностью.

"Infiniti имеют больше проблем, чем их конкуренты, особенно в электрической части. Простота конструкции и надежность идут рука об руку, а Infiniti производит более сложные автомобили, чем другие японские бренды", - подчеркнул Андрей Смирнов, владелец Silverstone Auto Spa.

Mitsubishi

Такая марка авто также испытывала определенные трудности на протяжении последних нескольких лет. Автопроизводитель все время не достигает прогнозируемой прибыли и снижает свои прогнозы. В частности, в прошлом году это падение достигало 76%, а в мае 2025 года Reuters сообщил о падении на 26%.

В то же время в Motor1 отметили, что это произошло из-за того, что компания полностью прекратила поставки автомобилей в США из-за пошлин, которые ввел президент Дональд Трамп.

"Mitsubishi имеет проблемы с устаревшей технологией и дешевыми компонентами. Многие аналитики утверждают, что они не смогли остаться на уровне современных требований - как в плане ходовых характеристик, так и долгосрочной надежности", - добавил Алекс Блэк.

Алан Гельфанд из German Car Depot также видит проблемы у Mitsubishi.

"Мы видели множество сообщений о проблемах с трансмиссией CVT, помимо проблем с качеством сборки", - заметил он.

Поэтому в GOBankingRates подытожили:

"В 2025 году лучше держаться от них подальше и рассмотреть более высоко оцененные азиатские автопроизводители, такие как Toyota, Honda, Subaru и Hyundai".

Другие проблемы автоэкспертов

Ранее эксперты назвали худший день недели для вождения авто. По их словам, таким днем оказалась пятница.

"Понимание того, что пятницы являются особенно сложными, может помочь водителям планировать и сохранять спокойствие. Предусматривайте задержки, оставляйте дополнительное время и не позволяйте раздражению диктовать ваше поведение. Немного терпения может значительно способствовать безопасности и спокойствию на дорогах", - отметили специалисты.

Также эксперты назвали 6 марок авто, которых лучше избегать. Такими автомобилями оказались Hyundai, Dodge и Chrysler, Volkswagen, Land Rover и Rivian.

