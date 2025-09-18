По его словам, человеку нужно иметь сильные убеждения, личность и решительность.

Соучредитель Virgin Group Ричард Брэнсон рассказал, что во всех, с кем он работает, ищет одно особое качество - способность вдохновлять других.

"Вы должны уметь вдохновлять людей. Вы должны вдохновлять их верить в идею и отдаваться этому видению", - подчеркнул 75-летний миллиардер в интервью CNBC Make It.

По его словам, даже лучшие идеи в основном нуждаются в сильном рекламном пиаре. Способность человека эффективно продавать свою идею может помочь этой идее выделиться среди других, заверил Брэнсон.

Миллиардер отметил, что все время получает предложения, особенно от предпринимателей, которые хотят, чтобы он поддержал их большие идеи.

"Он приводит один особенно известный пример: Джейми Симинофф, основатель компании Ring, производящей умные дверные звонки. В 2013 году Симинофф представил Ring на шоу ABC "Shark Tank" и ушел, не заключив сделку. Он получил огласку, но отчаянно нуждался в финансировании: "В то время у нас не было денег", - сказал Симинофф в декабре 2017 года", - напомнили в материале.

Однако гость курорта Брэнсона на острове Некер связал миллиардера и предпринимателя, который находился в затруднительном положении. После чего миллиардер прислал Симинофу электронное письмо, намереваясь заказать лишь несколько камер для дверных звонков Ring. Тогда Симиноф решил воспользоваться возможностью, чтобы предложить Брэнсону присоединиться к финансированию Ring серии B.

Однако, как говорит соучредитель Virgin Group, продукт не требовал его инвестиций, но его убедил восторженный рассказ Симиноффа о том, как Ring может изменить отрасль домашней безопасности. По словам Брэнсона, Симинофф имеет "характер, необходимый для продвижения и маркетинга".

"Причиной, по которой я решил помочь [Симиноффу] запустить Ring, была именно его личность. Он имел сильные убеждения, личность и решительность", - подчеркнул миллиардер.

В конце концов Брэнсон стал соруководителем инвестиционного раунда, благодаря чему Ring получил 28 миллионов долларов финансирования при оценке в 60 миллионов долларов. В феврале 2018 года Amazon приобрела Ring за 1 миллиард долларов.

Другие советы для достижения успеха

Ранее миллиардер Уоррен Баффет назвал привычку, которая сделает вас успешным человеком. По его словам, лучшая инвестиция, которую вы можете сделать, - это инвестиция в себя.

"Работай с людьми, которые лучше тебя", - посоветовал Баффетт.

В то же время миллиардер и соучредитель Microsoft Билл Гейтс раскрыл лучший ответ на самый распространенный вопрос на собеседовании. Речь идет о вопросе: "Почему мы должны вас нанять?", который может сбить с толку.

