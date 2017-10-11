Военные в Николаеве посреди дороги потеряли ящик со снарядами (видео)

Военные в Николаеве потеряли ящик со снарядами посреди дороги. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Правоохранители сразу оцепили это место и связались с военными. Оказалось, ящик с боеприпасами выпал из армейского грузовика.

Внутри были 120-мм снаряды от самоходной артустановки и две гильзы с пороховым зарядом.

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Взрыв после падения не произошел только потому, что на детонаторах были предохранительные колпачки. Судя по маркировке на ящике, были дымовые снаряды. Впрочем, если бы они бы разорвались, последствия были бы серьезными.

Снаряды забрали взрывотехники. Случаем уже заинтересовалась прокуратура, однако пока неизвестно военные из какой части потеряли ящик.