Европейский союз одобрил рекомендации для стран-членов относительно того, как поступить с украинскими беженцами после окончания войны. Киев был привлечен к консультациям при подготовке этих рекомендаций. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга.

"Мы именно сейчас ждем окончательный текст этой рекомендации. Он (документ) еще не обнародован. Но могу вам подтвердить, что во-первых, с Украиной консультировалась европейская сторона при подготовке этой рекомендации. Мы были вовлечены в этот процесс, мы имели со своей стороны определенные предложения, что там должно быть. И у нас там нет каких-то сюрпризов в этом решении", - сказал он.

По его словам, речь идет не о каких-то принуждениях, а речь идет о, скорее, предоставлении государствам-членам ЕС возможностей, как предоставлять нашим гражданам более предвиденные политические статусы.

"Совет ЕС 15 июля продлил действие директивы о временной защите для граждан Украины до 4 марта 2027 года. Это решение действительно действительно. Нынешняя рекомендация лишь расширит возможности для государств-членов, какой статус предоставлять украинцам", - пояснил Тихий.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что правительство Украины будет стимулировать возвращение граждан домой, ведь стране нужны люди, которые будут жить, работать и развивать государство. Представитель МИД добавил, что для тех, кто находится за рубежом, консульские учреждения продолжат оказывать необходимую поддержку.

Как сообщал УНИАН, накануне Совет Европейского Союза одобрил рекомендации для государств ЕС по возвращению, реинтеграции и изменению официального статуса граждан Украины, которые сбежали от войны на территорию стран блока.

Такие рекомендации ЕС были одобрены на случай, когда условия в Украине будут позволять постепенное прекращение действия статуса временной защиты для украинцев.

Рекомендации имеют меры для обеспечения информирования перемещенных лиц, координации, мониторинга и обмена информацией между государствами-членами и Украиной.

