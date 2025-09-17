Эксперт по энергетике Юрий Нагорняк заявил, что распространенные упреки Бюро экономической безопасности о "хищении 5 млн грн" во время супервизионных работ на скважинах АО "Укргаздобыча" не соответствуют фактам: услуги выполнены и приняты, а "5 млн" - сумма из материалов досудебного расследования БЭБ, не подтвержденная судом как ущерб.

Об этом он написал в своем блоге на сайте Цензор.Net.

По словам Нагорняка, работы выполнены (Prozorro ID: UA-2023-02-20-007604-a) на площадках ГПУ "Полтавагаздобыча". Система контроля заказчика (многоуровневые согласования и многоуровневые согласования и визирование документов независимыми подразделениями и филиалами) исключает возможность фиктивного отображения работ. "Заголовок подменяет приговор, а пресс-релиз - правовую аргументацию", - отметил он, назвав ситуацию "медиасудом".

Отдельно он пояснил, что сертификаты IWCF являются стандартом частной британской профессиональной организации и не являются обязательным государственным требованием в Украине; в редких случаях потребность в возобновлении сертификата влечет договорную ответственность в виде штрафа, но не "отменяет" уже предоставленные услуги. Условиями закупки было разрешено подавать предложение с командой, часть которой на момент подачи не была трудоустроена в компании участника.

Нагорняк отметил, что "5 млн грн" в заголовках - это оценка из досудебных материалов БЭБ, тогда как в открытом доступе фигурирует хозяйственное дело №910/13458/24 о взыскании штрафных санкций на 871 197,75 грн - без утверждений о "непредоставленных работах". "Это инверсия правовых плоскостей: из хозяйственной претензии формируется псевдоуголовное "дело" с громким заголовком", - отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что работает исключительно как независимый консультант в нефтегазовой сфере, не владеет и не владел нефтесервисными компаниями более 15 лет, в 2015-2019 годах занимал должность директора по добыче АО "Укргаздобыча". Нагорняк призвал сводить дискуссию к документам и судебным решениям, а не к анонимным комментариям и громким формулировкам.

Напомним, 11 сентября стало известно, детективы БЭБ в Полтавской области обвинили руководителей частного предприятия и чиновника газодобывающей компании в якобы "незаконном завладении более 5 млн грн государственных средств во время капитального ремонта скважин в Полтавском районе".